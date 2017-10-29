Kurtuluş Savaşı'nın zor şartlarını anlatan gençler Başkan'ı ağlattı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir); (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, Cumhuriyet\'in 94\'üncü kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören 94 öğrencinin sunduğu \'Cumhuriyet\' adlı tiyatral gösteride, Kurtuluş Savaşı\'nın gerçekleştirildiği zor şartların canlandırdığı bölümlerde, Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç gözyaşlarını tutamadı.

Çeşme\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaymakam Hacı Mehmet Kara\'nın makamında kutlamaları kabulü ile başlandı. Çeşme Kaymakamı Kara, saat 09.30\'da, makamında Garnizon Komutanı Derviş Akova, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

Resmi kutlamalar, Çeşme Çarşısı girişindeki meydandan başlayan kortej yürüyüşü ile devam etti. Kortej yürüyüşüne, protokol üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej, okul bandosu eşliğinde, esnaf ve vatandaşların alkışları arasında Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki resmi kutlamalarda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın bir ağızdan coşkuyla söylenmesinin ardından, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

\'CUMHURİYET, TARİHİMİZDE, ÇOK ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR\'

Çeşme Kaymakamı Kara, konuşmasında şunları söyledi:

\"Milletimize, çağdaş uygarlığın yolunu açan, Cumhuriyetimizin 94. Yılını, bütün ulusça, sevinç, coşku ve mutlulukla kutluyoruz. Ülkemizi parçalamaya, milletimizi yok etmeye kalkışan emperyalist güçlere karşı kazanılan Kurtuluş Savaşı\'nın ardından, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, tarihimizde, yeni ve çağdaş bir dönem açılmıştır. Cumhuriyet, ezelden ebede akıp giden tarihimizde, çok önemli bir aşamadır. Bu büyük günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi, milletçe sonsuz minnet ve şükranla anıyoruz. Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Milletimiz, sevinçte, kederde, zor günde ortak kader anlayışına sahiptir. Cumhuriyet, milletimizin doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi ile kadın, erkek, genç, ihtiyar demeden, kan ve gözyaşı ile yazdığı eşsiz bir destandır. Yine milletimizi parçalamaya, milletimizi yok etmeye çalışan aynı emperyalist güçler, 15 Temmuz 2016\'da da bu milleti, devletini, demokrasisini, Cumhuriyet\'ini yok etmek istemişlerdir. Türk milleti, tıpkı Cumhuriyet\'i kuran irade gibi her bir ferdinin kahramanlığı ve dimdik durmasıyla emperyalist güçleri ve yandaşlarını hezimete uğratmışlardır. Bizi güçlü kılan milli birlik ve beraberliğimizdir. Bugün bizler gururla, rengini şehitlerimizin kanından alan, özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın simgesi olan al bayrağımızın altında, bu kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Tüm gücümüz ve güvencemiz milletimizdir. Büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Cumhuriyet\'i emanet ettiği sevgili gençlerimiz, bu değerlerin taşıyıcısı, yaşatıcısı sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizler, bizden daha güçlü ve kararlı iradeyi taşıyacak, sergileyeceksiniz. Sizlerin katkısı, çabası ve gayretiyle, Cumhuriyetimiz sonsuzluğa akarken, geleceğe ilerleyeceğiz. Çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü şükranla anıyoruz.\"

Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törende, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Kültür ve Sanat Derneği Halk Oyunları ekibi bir gösteri sundu.

BAŞKAN DALGIÇ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Resmi törende, Ulusoy Denizcilik Teknolojisi Mesleki ve Tekni,k Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören 94 öğrencinin sunduğu \'Cumhuriyet\' adlı tiyatral gösteri ise duygusal anlara neden oldu. Öğrencilerin, Kurtuluş Savaşı\'nın gerçekleştirildiği zor şartların canlandırdığı bölümlerde, Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç gözyaşlarını tutamadı. Oldukça duygulanan Belediye Başkanı Dalgıç, kızaran gözlerinden gözyaşlarını sık sık silmek zorunda kaldı. Cumhuriyet\'in 94. yılında, 94 aydınlık yüzlü gencin sunduğu \'Cumhuriyet\' adlı gösteri, büyük alkış aldı. Gösterinin finalinde çalınan \'Onuncu Yıl Marşı\' ise Cumhuriyet coşkusunu zirveye çıkardı. Protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi, Onuncu Yıl Marşı\'na hep bir ağızdan eşlik ederken, Türk bayrakları coşkuyla dalgalandırıldı.

Resmi tören, öğrencilerin resmi geçiti ile sona erdi. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bugün saat 19.00\'da Cumhuriyet Meydanı\'nda verilecek Cumhuriyet, resepsiyonu, saat 20.00\'de meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü, Funda Öncü ve Ersin Kuşkanat konseri ve havai fişek gösterileri ile devam edecek.



FOTOĞRAFLI