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Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk siperleri tesadüfen bulundu

Siperlerin Türk mü yoksa Yunan mevzileri mi olduğu belirlenecek

08 Kasım 2017 12:29

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, uydu çalışması yaparken, Eskişehir'de Kurtuluş Savaşı'ndan kalma siperler bulduklarını söyledi. Prof. Dr. Ayday, yapılacak araştırma sonunda, bu mevzilerin Türk ya da Yunan mevzileri olduğunun belirleneceğini kaydetti. 

Anadolu Üniversitesi Uydu ve Uzay Bilimleri Araştırma Enstitüsü’nün eski müdürü Prof. Dr. Can Ayday, yeryüzüne yaklaşık 700 kilometre uzaklıktaki uydudan alınan verileri inceledi.

Ayday, uydu görüntüleri üzerinden yaptığı çalışmada, Eskişehir merkeze bağlı bir köyün yakınlarında, Kurtuluş Savaşı’ndan kalma siperler tespit ettiklerini söyledi.

Tesadüfen bulunan siperler üzerine bölgeye gidip, ‘drone’ ile çekim yaptıklarını da anlatan Prof. Dr. Ayday, “Uydudan gördüğümüz mevzilerin ‘drone’ çekimlerinde mevziler, daha da belirginleşti. Mevziler, aradan geçen yıllar nedeniyle tahrip olmuş durumda.

Çektiğimiz fotoğrafları incelemeleri için tarihçi arkadaşlarımıza verdik. Yapılacak araştırma sonunda, bu mevzilerin Türk ya da Yunan mevzileri olduğu belirlenecek. Mevzilerin daha fazla tahrip olmaması için şu an buranın yerini tam olarak kimseye söylemiyoruz. Bu bölgenin koruma altına alınıp, turizme kazandırılması gerekir” diye konuştu.

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