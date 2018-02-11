Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi açıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman\'ın da katıldığı törenle açıldı.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'inci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı. Törende konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, 98 yıl önce Kahramanmaraş\'ta eşine az rastlanır bir destan yazıldığını ifade eden Erkoç, şunları söyledi:

\"Bu destan, Osmanlı’nın son destanı Cumhuriyetinde ilk destanıydı. Cumhuriyetin ilk kuruluşunda adeta istiklal meşalesini ateşledi kahraman ecdadımız. Türk’ün, özgürlüğüne ve inançlarına ne kadar düşkün olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi. Bizler de Büyükşehir olarak onların emaneti olan bu vatan toprağına layığı ile hizmet etme gayretindeyiz. Bu topraklara sahip çıkma bu insanlara layık olma gayreti içindeyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak gecemizi gündüzümüze katarak Kahramanmaraş’ı en güzel hale getirme gayreti içindeyiz. Emperyalist ve işgalci güçler tarihin hemen hemen her döneminde bizim topraklarımıza göz dikmiş, aziz milletimize kast etmeye çalışmıştır. Terör örgütleriyle ülkemize saldırma gayretindeler, etrafımızı adeta ablukaya almaya çalışıyorlar. Bugün Aziz Milletimiz Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ayağa kalktı. Artık tam bağımsız Türkiye var. Biz de onların izinden yürümeye devam edeceğiz. Bundan 98 yıl önceki ruhu gelecek kuşaklara aktarmak için, burada oluşturduğumuz müze ile bu ruhu gelecek kuşaklara ve ondan sonraki gelecek kuşaklara aktarmak için en güzel şekilde oluşturuldu. Tabii sadece bu müze değil, Kahramanmaraş’ımızın tarihi ve kültürel zenginliklerini ortaya çıkarmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Yedi Güzel Adama Edebiyat ve Sanat Müzesi’ni de açacağız. Dondurma Müzesi’ne başladık. Burada Etnoğrafya Müzesi’ne de başlayacağız. Kültür Bakanlığımızla işbirliği içerisinde Kahramanmaraş’ımıza bir Mozaik Müzesi kazandıracağız.\"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan\'ın da birer konuşma yapmasının ardından kesilen kurdele ile müzenin açılışı yapıldı. Daha sonra törene katılanlar müzeyi gezdi.

Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi’nin açılışına TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Nursel Reyhanlıoğlu, Mehmet Uğur Dilipak, Milli Eğitim Eski Bakanı Mehmet Sağlam ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri vatandaşlar katıldı.



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