Kurtulmuş'tan Türk'e 'çözüm' yanıtı: Maalesef çok geç

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, tahliye edilen eski Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'ün "Hükümet çözüm yönünde bir adım atarsa biz buna karşılık vermeye hazırız" sözlerine yanıt verdi.

Çankaya Köşkü'ndeki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Biz Sayın Türk'ün açıklamalarının çok daha yüksek sesle söylenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz ama maalesef çok geç olmuştur" dedi.

Kürt meselesinin çözümü için geç kalındığını belirten Kurtulmuş, PKK'nın diz çöküp terör faaliyetlerini yapamaz noktaya getirilmesinden başka seçenek olmadığını söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre "Bundan sonra biz, Türkiye'ye karşı, bölgedeki halkımıza karşı acımasızca bu şekilde terör faaliyetlerini sürdüren örgütün diz çöküp, terör faaliyetlerini yapamaz noktaya gelmesinden başka hiçbir imkan artık elimizde kalmamıştır" diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce bu terör örgütünün bertaraf edilmesi, bu ülkede yaşayan 80 milyonun vazifesidir. Türkiye'deki bütün akil siyasetçilerin bu terör örgütünün bertaraf edilmesine katkıda bulunması gerekir diye düşünüyorum."

Anayasa değişikliği konusunda da sorulan yanıtlayan Numan Kurtulmuş, referandum sandığının ortada olmasının Türkiye demokrasisinin gücünü gösterdiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, "Kimisi 'Evet', kimisi 'Hayır' diyecek. Kampanya açık, şeffaf, demokratik şekilde ortaya konulacak. Kimse demokratik bir yarış olacağından endişe etmesin. Bu yarış, açık, şeffaf, demokratik bir yarıştır. Sonunda millet ne derse başımızın gözümüzün üstünedir" dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Anayasa Değişiklik Kanunu'ndaki bazı maddeleri iade edebileceği yönündeki iddialara ise şu yanıtı verdi:

"Cumhurbaşkanı'mızın kendi iradesidir. Cumhurbaşkanı'mız kanaatimize göre, bu 18 maddelik anayasa değişiklik paketinin tamamını onaylayacak ve referandum tarihi böylece belirlenmiş olacaktır."

Numan Kurtulmuş ayrıca Suriye'de koalisyon güçlerinin, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı Türkiye ile yeterli bilgi paylaşımında bulunmadığını da söyledi.

İncirlik Üssü'nden kalkan Almanya'ya Tornado tipi keşif uçaklarının ele geçirdiği bilgilerin paylaşımı konusundaki bir soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, "Koalisyon ülkelerinin El Bab ve Fırat Kalkanı operasyonları çerçevesinde istediğimiz desteği vermediklerini bir kere daha ifade etmek isterim. Almanların keşif uçuşları sırasında elde ettiği bilgilerin önemli bir kısmını bizimle paylaştıklarını biliyoruz. Ancak isteriz ki bu koalisyon güçleri ellerindeki bütün bilgileri bizimle paylaşsın, biz de onlarla paylaşalım" diye konuştu.

Kurtulmuş, müttefiklerin, PYD ve PKK unsurlarının Türkiye'ye karşı hareketlenmeleri konusunda da Türkiye'yi bilgilendirmeleri gerektiğini vurguluyarak, "Dostluk, müttefiklik bunu gerektirir" dedi.