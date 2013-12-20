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Numan Kurtulmuş'tan seks kaseti açıklaması

Akşam saatlerinde internete sızdırılan ve Numan Kurtulmuş'a ait olduğu iddia edilen porno görüntüler, Twitter'da kısa sürede hızla yayıldı

20 Aralık 2013 02:50

AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, kendisinin olduğu iddia edilen görüntüler için Twitter hesabından açıklama yaptı.
Numan Kurtulmuş'un Twitter'daki hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Akşam saatlerinden bu yana sosyal medya üzerinden şahsıma yapılan iğrenç ve aşağılık bir isnadın ne kadar büyük bir iftira olduğu,  görüntünün bir porno filmden alındığının ortaya çıkmasıyla anlaşılmıştır.  "Bu kadarı da Gayretullah’a dokunur" diyerek, süreci başından itibaren teenniyle izledim.  Siyasetin böylesine çirkefleştirildiği bir ortamda, şahsıma yapılanın iğrenç bir iftira olduğuna inanan herkese teşekkür ediyorum. ncak bu ağır suç, yapanların, yayanların ve ağzı sulanarak haber yapmaya çalışanların yanına kar kalmayacaktır."

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