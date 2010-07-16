Kurtulmuş'tan Erbakan'a cevap geldi

T24- SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın sözleri ile ilgili olarak, "Tecrübeli olmak maksadını aşan sözler söylemeye mani değil" dedi.





Saadet Partisi'nde Necmettin Erbakan, Fatih Erbakan ile Numan Kurtulmuş arasındaki açıklama trafiğine bir yenisi daha eklendi.



Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kurtulmuş, kongre yapılmasına yönelik çağrılarla ilgili olarak "Buyursunlar Pazar günü kongre yapalım. Maksadını aşan sözlerden kaçınmalı" diye konuştu.





Cihan Haber Ajansı'nda belirtilen habere göre, Saadet Partisi'nin 4. Olağan Kongresi'nin sonuçları mahkemelik oldu. Numan Kurtulmuş'un tekrar genel başkan seçildiği kongrenin iptali için 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açıldı. Davayı, Kurtulmuş'u devirmek üzere harekete geçen Necmettin Erbakan'a en yakın isimlerden olan Oğuzhan Asıltürk'ün açtığı öğrenildi.