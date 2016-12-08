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Ekonomi

Kurtulmuş’tan ‘dolar’ yorumu: Çok şükür 3.39’a düştüğünü gördüm

“Türk lirası hak ettiği seviyelere gelecektir”

08 Aralık 2016 01:17

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde 3,60’a dayanan doların bugün 3,39’a kadar inmesine “Çok şükür televizyondaki altyazılardan gördüm” yorumunu yaptı. Kurtulmuş, “Türk lirası hak ettiği seviyelere gelecektir. Bu anlamda da bu ekonomik algı operasyonlarını da bir şekilde sonlandırmış olacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

Kurtulmuş, AKP Konya İl Başkanlığı'nca bir otelde düzenlenen “Tanıtım Medya Günleri” toplantısında bir konuşma yaptı.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının bazılarının, hiçbir gerekçe ortada yokken ve ekonomik rasyonelite üzerinde böyle bir yorum yapmak mümkün değilken, Türkiye’nin notunu durağana çevirdiklerini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, bunun yapılmakta olan algı operasyonunun bir parçası olduğunu belirterek şu sözleri kaydetti:

"Yine bu süre içerisinde milletimizin darbeden sonra 13 milyar dolar parasını getirip dövizlerini bozdurdu, Türk parası olarak bunu piyasaya sürmüş oldu. Arkasından kurlar üzerinden birtakım oynamalar, oynaklıklar ortaya çıktı. Birtakım operasyonlarla yeniden ‘Türkiye ekonomisi çözülüyor, dağılıyor’ algılarının oluşturulmaya başlandığını gördük. Çok şükür bugün itibarıyla 3.39’a düştüğünü televizyondaki alt yazılarda gördüm. Vatandaşlarımız, sayın Cumhurbaşkanımızın çağrılarına uyarak hassasiyetle ellerindeki dolarları bozduruyor. Vatandaşlarını dövizlerini bozdurarak Türk lirasının değer kaybının önlenmesi için piyasaları rahatlatacak bir çaba içerisindeler. Bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları da döviz üzerinden yaptığı işlemlerini Türk lirası üzerinden yapma kararı alıyorlar, bunlar yavaş yavaş her kurum kendince önceliklerini ortaya koyarak, döviz üzerinden yapılan işlemlerini Türk lirası üzerinden yapma kararlığını kamuoyu ile paylaşıyorlar. Bunun da ümit ediyorum ki döviz üzerindeki dalgalanmaya bir son vereceğini ve Türk lirasının normal seviyelerine geleceğini sizlerle paylaşmak isterim. Eğer döviz üzerindeki dalgalanma, yani Türk lirasının değer kaybı, Türkiye ekonomisinin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor olsaydı, durum oldukça ciddi olarak değerlendirilebilirdi."

Ama büyük oranda Türkiye dışındaki gelişmelerden ve özellikle de döviz üzerindeki birtakım spekülasyonlardan kaynaklanan nedenlerle Türk lirası değer kaybetmiş oldu. Şimdi vatandaşlarımız tam bir seferberlik ruhuyla bu kampanyaya destek veriyorlar ve önümüzdeki günlerde ümit ediyoruz ki Türk lirası hak ettiği seviyelere gelecektir. Bu anlamda da bu ekonomik algı operasyonlarını da bir şekilde sonlandırmış olacağımızı ifade etmek isterim."

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