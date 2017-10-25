Kurtulmuş" AKM yenileniyor.Tanıtımı önümüzdeki günlerde sayın Cumhurbaşkanımız yapacak"

Gülseli KENARLI -Güven USTA/İSTANBUL,(DHA) Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ekonomi gazetecileri ile kahvaltıda bir araya geldi.



Numan Kurtulmuş konuşmasının başında \'3. Turizm Şurası\'nda gündeme gelecek konular hakkında bilgi vererek, “Bu yeni dönemde, üçüncü hamle dönemi diyebileceğimiz bu dönemde öncelikli hedefimiz turizmde pazar ve ürün çeşitlendirmesini gerçekleştirmektir. Başta Uzakdoğu Asya olmak üzere, Çin, Hindistan Güney Kore ve Japonya bizim yeni alternatif pazarımız olarak görülüyor. Yaklaşık bir ay önce Çin\'de temaslarda bulunduk. Gördük ki eğer o kapıları çalmayı başarır ve oradaki turistleri yoğun miktarda buraya çekebilirsek, bu saydığımız ülkelerin ortak özelliği çok geniş bir orta sınıfa, yeni bir orta sınıfa sahip olmaları. Alım gücü yüksek, özellikle turizm başta olmak üzere bir çok alanda da gerçekten harcama yapmaya müsait, geniş bir pazarın olduğunu görüyoruz. İnşallah bu anlamda pazar çeşitlendirmesini sağlayacağız. Önümüzdeki günlerde de Hindistan\'dan gelen tur operatörlerinden oluşan yaklaşık 6 yüz kişinin katılacağı Dalaman\'da bir toplantı var oraya da Bakanlık olarak katılacağız. Uzakdoğu Asya ile ilgili kapıları açmaya gayret edeceğiz\" dedi.





TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ



Bakan Kurtulmuş ikinci hedeflerinin de ürün çeşitlendirmesi olduğuna dikkat çekerek, “Sadece deniz, kum, güneş turizminin ötesinde, sağlık, spor, inanç, doğa, kış turizmimiz gibi çeşitli alanlardaki ürünlerimizi çeşitlendireceğiz. Bununla ilgili olarak da ilgili bütün kurumlarla iş birliği içerisinde olacağız. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı ile bu konuda bir işbirliği protokolü imzaladık. Sağlık turizminin Türkiye\'de geliştirilmesi için her iki bakanlık çok yakın bir çalışmanın içerisine girecek. Diğer bakanlıklarla da benzer şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz\" şeklinde konuştu.



Kurtulmuş, “Oluşan Türkiye karşıtlığı ve İslam karşıtlığı havasının bir şekilde dağıtılabilmesi için hem kültür alanının, hem turizm alanını bir yumuşak güç enstrümanları olarak kullanacağız. Böylece elimizden geldiğince, uluslararası anlamda Türkiye\'nin tanıtımı ve Türkiye karşıtı oluşturulan, önemli bir kısmı da kasıtlı olan bu havanın dağıtılabilmesi için gayret sarf edeceğiz\" diye konuştu.





“TANITIMI SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YAPACAK\"



Numan Kurtulmuş, “İstanbul AKM yenileniyor. Bununla ilgili lansmanı önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak. Rami Kışlası dev bir kütüphaneye dönüşüyor. Burası sadece bir kütüphane değil bir kitap vadisi olacak. Birinci etabı bitti, ikinci etabı 2019\'da bitecek. Sonra da hemen üçüncü etabına başlayacağız. Yılan hikayesine dönmüş olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. Onun da talimatlarını verdik. İnşallah 2019\'a yetiştireceğiz\" dedi.





İLK 8 AYDA 22 MİLYON TURİST TÜRKİYE\'YE GELDİ



Bakan Kurtulmuş, turizm sektörü hakkında rakamlar da vererek şunları kaydetti:



“Türkiye\'de turizm sektöründeki ilk 8 aydaki durum; çok şükür 2016\'daki o tabiri caiz ise çöküşten yukarıya doğru çıktı. Yaklaşık 22 milyon, 21 milyon 983 bin ilk 8 aydaki turist sayımız. Geçen yılın Ocak-Ağustos dönemine göre yüzde 26.4 arttı. İnşallah yıl sonuna kadar da 30 milyon turist hedefimizi bu yıl için yakalayacağız. İstanbul ve Antalya başta olma üzere bazı bölgelerdeki otellerin doluluk oranı yüzde 90\'lara ulaşmış olması ümit vericidir. 2018 için de bizi ümitlendiren bir durumdur. Birinci sırayı alan Rus turistler. Çok şükür uçağın düşürülmesi krizi ile birlikte ortaya çıkan süreç bir şekilde dağıtılmıştır. İlk 8 ayda yaklaşık 3 milyon 334 bin Rus turist gelmiştir. Geçen seneye göre yüzde 15 artış var. 2.5 milyon Alman turist gelmiş. Bu rakamda bize ümit veriyor. Almanya\'da seçimler sırasında olağan üstü yüksek dozda, üst perdeden bir Türkiye düşmanlığı, karşıtlığı yapıldı. Tehlikeli uyarıları yapıldı, buna rağmen Alman turistlerin 2.5 milyon seviyesine ulaşmış olması ümit vericidir. Yıl sonuna doğru bu rakam daha da artacak. Üçüncü Gürcistan, dördüncü İran, beşincisi de İngiltere\"





İSTANBUL\'DAKİ ARAP TURİST YOĞUNLUĞU



Bakan Kurtulmuş açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İstanbul\'daki Arap turist yoğunluğunun sorulması üzerine Kurtulmuş, \"İstanbul\'la ilgili söylediğiniz Arap turist konusu… Evet. Bazı sakıncalar oluşturuyor ama bizim sonuç itibarıyla turist seçme gibi bir şeyimiz olmamalı. Araplar da Avrupalılar da Uzak Doğulular da buraya gelmeli. Bunların hepsinin ilgisini çekebilecek şeyler oluşturmamız lazım. Burada özellikle korumamız gereken İstanbul\'un kültürü. Buna katılıyorum. Bu sadece Arap turistlerin, dar gelirlilerin artması vesaire dolayısıyla değil, maalesef birçok bakımdan İstanbul\'un kültürünün korunması zenginleştirilmesi şart. Bununla ilgili olarak önümüzdeki süreçte bir İstanbul çalıştayı gerçekleştireceğiz\" diye konuştu.





“KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ BÜTÇESİ GENEL BÜTÇENİN İÇERİSİNDE SADECE BİNDE 5\'TİR\"



Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın genel bütçedeki payına değinerek, “Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesi genel bütçenin içerisinde sadece binde 5\'tir. Bunu da bir kenara yazalım. Bu bakanlığın bütçesinin de mutlaka yıllar içerisinde iyileştirilmesi gerekiyor. Böyle bir hazinenin üstünde oturuyoruz. Bu hazinenin ortaya çıkarılması, bilinenlerin değerinin artırılması için hiç şüphesiz çok güçlü bütçesi olan bir bakanlığa ihtiyaç var\" dedi.





KAZ DAĞLARINDA MADEN ARANMASI



Bakan Kurtulmuş, Kaz Dağları\'nda maden aramalarının çevreye verdiği zararlar ve otellerin çevreye verdiği zararların sorulması üzerine şunları kaydetti:



“Kaz Dağları\'nın ve diğer bizim çevresel güzellikleri olan yerlerimizin korunması konusunda hem fikiriz. Buralar bir daha Allah korusun kaybolduğunda geriye getirilmesi mümkün olmayan yerler. Yine otellerin çevreyi kirletmesi ile ilgili sorumluluk. Bu çevre ile ilgili sorumluluk bizim bakanlığımıza ait değil hem Kaz Dağları hem otellerle ilgili sorumluluk. Ama biz, bizi ilgilendiren kısmında azami dikkat etmeye çalışıyoruz. Buradaki hassasiyetinize katılıyorum. Bunların korunması ve ekonomik gelişmenin doğayı tahrip etmeden yerine getirilmeli diye düşünüyorum\"

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