Kurtulmuş: TİB kapatıldı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) kapatıldığını, "FETÖCÜ" memurların kamudan atılması için bir KHK'nın yürürlüğe sokulacağını ve 2010'daki KPSS'de soru çalarak memur oldukları tespit edilenlerin memuriyetten atılacaklarını belirtti.

Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bugünkü Bakanlar kurulu toplantımızda OHAL çerçevesinde iki Kanun Hükmünde Kararname gündeme gelmiştir. Bunlardan birisi 670 sayılı KHK'dır. Öncelikli olarak bazı bakanlıklarımızdan gelen, FETÖ'cü olduğu tespit edilen kişilerle ilgili düzenlemedir. Bu listede ismi geçen FETÖ mensupları devlet memurluğu vasfını kaybedeceklerdir. Adı geçen kişilerin unvan ve meslek adlarını kullanmaları da mümkün olmayacaktır. Yine kapatılan bu FETÖ'cü terör örgütü ile ilişkili kurum ve kuruluşların mallarının ne olacağı karara bağlanmıştır. "dedi.

Kurtulmuş 2010 KPSS'de soruları çaldıkları ve bu şekilde memur oldukları tespit edilenlerlerin memuriyetten ihraç edileceklerini ancak 2010 KPSS'de " haklarıyla memur oldukları tespit edilenler memur olmaya devam edeceklerini" vurguladı.

Numan Kurtulmuş, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin de bu KHK ile düzenlendiğini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pilot açığının kapatılması için düzenlemelerin yapılmasının da gündeme geldiğini aktaran kurtulmuş " 671 sayılı KHK ile pilot iken görevden alınanların yeniden TSK'ya kazandırılması ile ilgili düzenleme yapılmıştır." dedi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın (TİB) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) devredildiğini belirten Başbakan Yardımcısı akademisyenlerin emeklilik yaşını da 75'e çıkardıklarını söyledi.