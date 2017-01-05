Kurtulmuş: Suriye politikasını tamir ediyoruz

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin suriye politikası için 'Baştan beri büyük yanlışlarla dolu olduğuna inananlardanım… Şimdi bunları tamir ediyoruz, düzeltiyoruz" dedi.

Hürriyet gazetesine bir röportaj veren Kurtulmuş, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın siyasi geleceğine dair ise Türkiye'nin tavrında bir değişiklik olmadığını ifade ederek "Tabii ki Esad rejiminin, zalimlerin yanında yer alacak değiliz… Böyle bir katilin iş başında durmasının insani olmadığını düşünüyoruz. Ama ortada barış sürecinin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte karşılıklı olarak karar verecek olan, masadaki insanlar. " dedi.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) üstlendiği Reina saldırısıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, saldırgan için 'muhtemelen Kırgızistan üzerinden gelmiş birisi dedi.

Kurtulmuş ayrıca son dönemde yaşanan saldırıların hedefinin de anı olduğunu ifade etti:

"Bu tür saldırıları yapanları tek bir örgüt olarak görmek gerek. Bir örgütün farklı şubeleri. Saldırıyı yapan elemanlar farklı ama hedefler aynı... Canlı bombayı tahmin edebiliyorsunuz ama böyle bir saldırı çok ilginç. Tehdit sadece bir tek örgütten gelen bir tehdit olmadığı için işimiz hakikaten çok zor."

Başbakan Binali Yıldırım'ın 7 Ocak'ta gerçekleştireceği Bağdat ziyaretlerinin de önemine dikkat çeken Numan Kurtulmuş, Başika'daki Türk askeri varlığının görüşüleceğini ifade etti ve "Onları da rahatlatacak bir öneri götürüyoruz. Çekilme söz konusu değil" dedi.

Kurtulmuş, Suriye'de tesisi için çalışılan müzakere ortamının Irak için de mümkün olduğunu söyledi "Musul meselesinde de yeni bir yaklaşımla Irak hükümetiyle bir ittifak yapılmalı" diye konuştu.