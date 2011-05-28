Kurtulmuş: Kaset olayı milli güvenliği tehdit ediyor

T24- HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 10 üst düzey MHP'linin istifasına neden olan kaset skandalı hakkında "Bizim insanımızın uluslararası bir takım güçlerin şantajlarına muhatap olup olmadığını bilmiyoruz. Acaba kaç kişinin daha kaseti var? Bunun devletin güvenlik birimleri tarafından ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.





Saldırılar, seçim huzurunu bozmaya yönelik





HAS Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, bugün sabah saatlerinde Nevşehir, Niğde ve Kayseri miting programının ardından döndüğü İstanbul’da ayağının tozuyla Bakırköy’de sevgi yürüyüşüne katıldı. İstanbul teşkilatının düzenlediği programa katılan ve halkı selamlayan Kurtulmuş’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar Kurtulmuş’un önünü keserek sorunlarını anlattı. Sevgi yürüyüşü sırasında bir cafede çay içen Kurtulmuş, burada gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.





Terörü kınadı





Etiler’de ve Şırnak’ta meydana gelen terör olaylarını değerlendiren Kurtulmuş, terörün hiçbir şart altında tasvip edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Türkiye’de seçimlerin özgür bir ortamda yapılabilmesi için gerekli ortamın sağlanması gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, “ Türkiye seçim ortamına giderken yapılan bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılar Türkiye’de seçimin huzuruna yönelik yapılan ve 12 Haziran seçimlerinde şaibe oluşturmak için yapılan saldırılardır” ifadelerini kullandı.





Beklentiler heba edildi





Türkiye’de huzurlu bir ortamın sağlanması için siyasetin mutlaka kararlı olması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, “ Türkiye’de Kürt sorununun çözülmesi için toplumda yüksek beklentiler oluşturulmuş fakat sonra bu beklentiler heba edilmiştir. Bu anlamda parlamentoda bulunan 4 partinin de bu işte olağanüstü tarihsel vebali vardır. Terörün tamamen ortadan kaldırılması için Türkiye’nin demokratikleşmesi ve toplumsal barışın sağlanması gerekir. Türkiye sadece Kürt sorununu değil, diğer bütün ayrışma noktalarını ileri bir demokrasi programı ile çözmek zorundadır. Bunun yapılacağı yer ise parlamentodur ve bu iş sokakta ya da dağda çözülemez. Türkiye’de herkesin eşit ve özgür yurttaşlar olduğu bir siyasal sistemi kurmak zorundayız. Zaten milletimiz de bu tür terör olaylarına prim vermeyecek oranda gerekli sağduyuya sahiptir. İnşallah Türkiye bu sorunları da büyük bir kararlılık ve sağduyu ile aşacaktır. Has Parti olarak bizim birinci önceliğimiz siyasal sistemin demokratikleşmesini ve toplumsal barışı acilen sağlamaktır. Bunun yolu da egemenliğin kayıtsız şartsız millette olduğu bir Türkiye’yi kurmaktır” dedi.





Kaset olayında milli güvenlik boyutu





Bir gazetecinin son günlerde gündemi meşgul eden kasetlerle ilgili sorusu üzerine Kurtulmuş, siyasetin kavga üzerinden değil rekabet dili üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirterek, “Bu kaset olayının iki boyutu vardır. Bunlardan birincisi bireysel ahlakla ilgili olanıdır. İkincisi ise siyasal ahlakla ilgili olanıdır. Siyasi partiler projelerini, programlarını ortaya koyarak siyaset yapılmalıdır” dedi.

Kaset meselesinin bir diğer boyutunun milli güvenlik boyutu olduğunu söyleyen Kurtulmuş, “Kaset meselesini magazinsel olayı olarak ele alıyoruz. Olayın çok ciddi boyutları vardır. Bizim insanımızın uluslararası bir takım güçlerin şantajlarına muhatap olup olmadığını bilmiyoruz. Acaba kaç kişinin daha kaseti var? Bunun devletin güvenlik birimleri tarafından ortaya çıkarılması gerekiyor. Deniz Baykal'a yapılan kaset olayıyla ilgili tüm sorumluların ortaya çıkarılması gerekirdi, üzerinden bir yıl geçti. Bir kaset olayı varsa milletvekilleri, etkili bürokratlar, Türkiye'yi yöneten üst düzey yetkililer gibi kişilerin kasetleri yabancı güçlerin istihbarat birinin elindeyse, şantaj olarak kullanım bizim hangi yetkilimiz üzerinde baskı aracı olarak kullanmıştır. Bunların tespit edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

