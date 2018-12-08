Kurtulmuş: İnsanlık tarihinde böyle bir adaletsizlik olmamıştı

Tansu Edip GÖKBUDAK/ Onur MERİÇ/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL\'da düzenlenen 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu\'nda konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, \"Bugün Akdeniz\'de, Ege\'de yaşadığımız sonu belli olmayan düzensiz göçmen maceralarındaki en temel sorunlardan birisi gelir dağılımı adaletsizliğidir. Bu çerçevede önümüzdeki 10 yılın temel sorunu ne din, ne mezhep çatışmaları, ne de medeniyetler arasındaki kavgadır. Zengin Kuzey ile yoksul Güney\'in çatışması olacaktır\" dedi.

İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi\'nde 10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu başladı. İki gün sürecek sempozyumda 12 ülkeden 400 katılımcıyı bir araya geldi. Sempozyuma AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati\'yle birlikte çok sayıda davetli katıldı.

GELİR DAĞILIMI ADALETSİZ

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş dünyada gelir dağılımında her geçen gün artan bir adaletsizlik olduğunu söyleyerek, \"Dünya\'nın yüzde 1\'i toplam servetin yüzde 50\'sine sahip. Dünyanın yüzde 70\'i toplam zenginliğin yüzde 3\'üne sahiptir. İnsanlık tarihinde böyle bir adaletsizlik olmamıştı\" dedi. Kurtulmuş, \"Afrika\'nın Asya\'nın çaresiz yoksul ve hiçbir gelecek beklentisi olmadan milyonlarca yoksul çareyi zengin kuzey dünyasına gitmekte buluyor. Birçok sorunun altındaki temel ekonomik problem küresel gelir dağılımındaki adaletsizliktir\" diye konuştu.

PARASAL SİSTEM ÇATIRDIYOR

Ülkelerin kendi para birimleriyle ticaret yapması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, \"2. Dünya savaşı sonucu oluşmuş olan küresel, parasal sistemin bugün itibariyle çatırdadığını görüyoruz\" dedi.

Parayı elinde bulunduran güçlerin gelir dağılımında adaletsizlik yarattığını söyleyen Kurtulmuş, \"Türkiye, Rusya, İran Çin ve diğer gelişmekte olan ülkeler kendi ticaretlerini milli para birimleri üzerinden yaparlarsa içi boşalmış olan ABD dolarına bağımlılığını da ciddi ölçüde ortadan kaldıracaktır\" diye konuştu.

ALTINA DAYALI PARA ÖNERİSİ

Dünyada artık altına dayalı yeni bir para biriminin tartışılması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, \"Bu lafı birilerinin söylemesi lazım. Bunun konuşulması gereğini Erdoğan\'ın dünya kamuoyuna mal etmiş olduğu düşüncedir. Türkiye bu konuyu uluslararası gündemde tutmaya devam edecektir\" dedi.

\"SIK DOKULU ZULÜM MAKİNESİ İNŞA ETTİLER\"

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, dünyada gücü elinde bulunduranların zulüm makineleri tesis ettiğini söyleyerek, \"İslam bilindiği üzere adalettir. Ne yazık ki dünyada gücü elinde bulunduranlar kendi bekaları için sık dokulu zulüm mekanizmaları tesis etmişlerdir. Dünya sisteminin güvencesi faizdir. İktisadi alanı kontrol eden mekanizmalarda faizin kurumsallaşmış olması vardır. Faiz eliyle sermayenin tek elde teneffüs edişiyle mücadele etmeden hak ve adalet tesis edilemez\" diye konuştu.

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