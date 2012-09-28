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Kurtulmuş ile Erdoğan cuma namazına gitti

Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Cuma namazına gitti

28 Eylül 2012 20:37

Genel Başkanı olduğu HAS Parti’yi feshettikten sonra törenle AKP’ye katılan ve kulislerde önümüzdeki dönemde önemli görevler üstleneceği konuşulan Numan Kurtulmuş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la Cuma namazına gitti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma Namazı'nı AKP Genel Merkezi'nin karşısındaki Başyazıcıoğlu Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, camiye, AKP'ye katılan Numan Kurtulmuş ve AKP Genel Sekreteri Haluk İpek ile yürüyerek geldi.

Başbakan Erdoğan, namazın ardından Kurtulmuş ve İpek ile yine yürüyerek, AKP Genel Merkezi'nin karşısında bulunan çağ kebabıyla ünlü lokantaya gitti. Bu arada Erdoğan, cuma namazı öncesinde Subayevleri mahallesindeki evinden genel merkeze gelişi sırasında, bir grup gencin el salması üzerine konvoyunu durdurarak, gençlerle sohbet etti. Gençler, Başbakan Erdoğan'a kehribar tespih hediye etti.

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