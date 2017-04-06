T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurtulmuş ‘hayır’ çadırını ziyaret etti: Şimdiden hayırlı olsun

Siyasetçilerin referandum öncesi 'çadır ziyaretleri' devam ediyor

06 Nisan 2017 22:55

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İstanbul Pendik’te kurulan CHP'nin 'hayır' standını ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaretinde şunları söyledi:

"Herkes söyleyeceğini söyleyecek, birbirine hakaret etmeden, ötekileştirmeden, birbirini şeytanlaştırmadan devam edecek ve kararı millet verecek. Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstünedir. Şimdiden hayırlı olsun."

Kılıçdaroğlu, 'evet' standını ziyaret etmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi yakınındaki 'Evet' çadırını ziyaret etmişti.

Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu neden "Hayır" denmesi gerektiğini anlatmıştı.

Erdoğan, 'Hayır' çadırını ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul Sarıyer’de kurulan 'Hayır' çadırını ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası basına yansıyan diyalogları tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan, daha sonra çadırda konuşulanları yaptığı bir mitingte anlatmıştı. 

ETİKETLER

numan kurtulmuşhayırçadırziyaret

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24