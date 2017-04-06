Kurtulmuş ‘hayır’ çadırını ziyaret etti: Şimdiden hayırlı olsun

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, İstanbul Pendik’te kurulan CHP'nin 'hayır' standını ziyaret etti.

Kurtulmuş, ziyaretinde şunları söyledi:

"Herkes söyleyeceğini söyleyecek, birbirine hakaret etmeden, ötekileştirmeden, birbirini şeytanlaştırmadan devam edecek ve kararı millet verecek. Milletimiz ne karar verirse başımız gözümüz üstünedir. Şimdiden hayırlı olsun."

Kılıçdaroğlu, 'evet' standını ziyaret etmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep'te Gaziantep Üniversitesi yakınındaki 'Evet' çadırını ziyaret etmişti.

Çadırdakilerle sohbet eden Kılıçdaroğlu neden "Hayır" denmesi gerektiğini anlatmıştı.

Erdoğan, 'Hayır' çadırını ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da İstanbul Sarıyer’de kurulan 'Hayır' çadırını ziyaret etmişti. Ziyaret sonrası basına yansıyan diyalogları tartışma konusu olmuştu.

Erdoğan, daha sonra çadırda konuşulanları yaptığı bir mitingte anlatmıştı.