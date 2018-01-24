Kurtulmuş: Güçlü bir Türkiye yeni bir dünyanın kuruluşunun müjdecisi olacaktır

KASTAMONU, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'nin yeni çağa ayak uyduran, adaletten yana olan güçlü bir ülke olacağını belirterek, \"Güçlü bir Türkiye, yeni bir dünyanın kuruluşunun adalet, özgürlük ve insanların eşitliği prensibi üzerinde yeni bir dünyanın kuruluşunun inşallah müjdecisi olacaktır. Bu topraklar yeni bir dirilişe inşallah sahne olacaktır\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu\'nda \'Yeni Çağın Eşiğinde Güçlü Türkiye\' başlıklı konferansa verdi. Dünyanın sürekli bir değişim içinde olduğunu belirten Bakan Numan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemin de ekonomiden yönetim şekillerine, küreselleşmeden teknolojiye kadar birçok alanda değişime ve yeni çağa ayak uydurmaya gebe olduğunu söyledi. Dünyanın birçok bölgesindeki karışıklıkları, çatışmaları çözemeyen bir dünya sistemi olduğunu anlatan Kurtulmuş, “Bunun temel nedeni dünyada yeni bir dengenin kurulmuş olmamasıdır. Yeni çağın en temel özelliklerinden birisi dünyayı yöneten sistemin, dünyayı taşımaktan aciz olmasıdır. Dünyada küresel bir sistemin olmamasıdır ve küresel sistem arayışlarının giderek elzem bir noktaya çıkmış olmasıdır\" dedi.

Dünyada adaletsiz bir düzen olduğuna, çoğunlukla az sayıdaki güçlü ülkelerin sözlerinin geçtiğine vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, “Biz Türkiye olarak, haktan, hukuktan, adaletten yana sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz ve \'Dünyada adil bir sistem kurulana kadar dünya beşten büyüktür\' demeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

\'EKONOMİK ALANDA 3\'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI BAŞLADI\'

Yeni çağda dünyayı ekonomi ve finans alanında köklü değişikliklerin beklediğini belirten Bakan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Dünyadaki para sisteminde, finans sisteminde çok ciddi değişikliklerin ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Artık sanal paradan bahsediliyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi ve finans sistemi de değişecek. Dünya, ekonomi alanında da aslında ülkeler arasında büyük bir mücadeleye sahne olacak. 3\'üncü Dünya Savaşı çoktan başladı. 3\'üncü Dünya Savaşı ekonomik olarak ülkeler arasında gerçekleşmeye başladı. Bundan 30 sene evvel adından bahsedilmeyen Çin yeni bir ekonomik güç olarak ABD\'nin ekonomideki dünya liderliğini ele geçirmek üzere. Avrupa Birliği, önce İngiltere\'nin ayrılması daha sonra Ukrayna krizine karşı hiçbir cevap üretememesi dolayısıyla sadece siyasi olarak değil ekonomik olarak büyük bir problemle karşı karşıya kalıyor.\"

KURTULMUŞ: YENİ ÇAĞ, ADALETSİZLİKLER ÇAĞI

Yeni çağın adaletsizlikler çağı olacağının altını çizen Bakan Kurtulmuş, “Yeni çağın önemli meselelerinde, görünür taraflarının yanında görünmeyen yanı, yeni çağın adaletsizlikler çağı olacağıdır. Dünyada aşağı yukarı yüzde 1\'lik dilim, en zengin yüzde 1 dünyadaki toplam servetin yüzde 80\'inden daha fazlasına sahip. Dünya bu kadar büyük adaletsizliği hiçbir dönemde yaşamadı. Bu adaletsizliğe küresel ölçekte çözüm bulamazsak sadece bu adaletsizlik üzerinden dünya yeni problemlerle karşı karşıya kalacak\" diye konuştu.

Türkiye\'nin çağa ayak uyduran, adaletten yana olan güçlü bir ülke olacağını ve bu yolda emin adımlarla ilerlediğini söyleyen Bakan Kurtulmuş, bunun olmaması için karanlık eller tarafından ülkenin ayağına sürekli çelme takıldığını belirtti ve şöyle devam etti:

“Her ülkenin haini vardır ama ne yazık ki bu toprakların haini çok boldur. Biz bunun için kenetlenmek, güçlü olmak ve yolumuza devam etmek mecburiyetindeyiz. Güçlü bir Türkiye, yeni bir dünyanın kuruluşunun adalet, özgürlük ve insanların eşitliği prensibi üzerinde yeni bir dünyanın kuruluşunun inşallah müjdecisi olacaktır. Bu topraklar yeni bir dirilişe inşallah sahne olacaktır. Eksiklerimiz var bu eksikleri tamamlayacağız sahip olduğumuz bütün gücümüz, tarihi birikimimizde, milli kimliğimizde mevcuttur, bunu ayağa kaldıracağız, gençlerimizi bu duygularla yetiştireceğiz ve kendimize güvenerek çok daha ileriye hep beraber gideceğiz.\"

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