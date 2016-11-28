Kurtulmuş: Dolar bir süre sonra belli bir seviyeye düşecek

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Dolar'ın geçtiğimiz haftaki yükselişi ile ilgili "Türbülans Türkiye dışındaki şartlardan kaynaklanıyor" dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası konuşan Kurtulmuş, Türk Lirası'nı özendirmek için planları olduğunu açıklayarak şöyle devam etti;

"Ticaretin de Türk parası üzerinden yapılmasını sağlayacak, ödemelerin Türk parası üzerinden yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunuyoruz. Ancak hiç kimsenin Dolar, şu anda şu noktaya çıkar ya da düşer; deme gücü yoktur. Şu anda Türkiye'de dövizin, Türk parasının değerlenmesi ağırlıklı olarak Türkiye ekonomisinin iç yapısındaki sorunlar dolayısıyla değildir."

TL'deki değer kaybının daha çok ABD'deki başkanlık seçimleri ve ABD ekonomisine dair beklentilere bağlı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Amerikan ekonomisinin hangi yöne doğru evrileceğine ilişkin beklenti farklılıklarından doğan bir türbülans var" dedi.

Donald Trump'ın ABD'nin 45. başkanı seçilmesinbin ardından gelişmekte olan ülkelerin para birimleri Amerikan Dolar karşısında değer kaybetmişti. Ancak TL'deki değer kaybı diğer gelişen ülke paralarına kıyasla daha fazla.

Türk Lirası, 2016'nın başından bu yana yüzde 18 değer kaybıyla Dolar'a karşı en çok gerileyen para birimi konumunda.