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BBC Türkçe

Kurtulmuş: Birileri hükümet ve TSK'nın uyumundan rahatsız

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hürriyet gazetesinin "Karargâh rahatsız" başlıklı haberine tepki göstererek "TSK siyasetin içine asla girmeyecektir" dedi. Askeri kaynaklara dayanan haber TSK'nın "siyasetin içine çekildiği" kaygılarına yer veriyor.

27 Şubat 2017 22:55

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma açılmasına neden olan "Karargâh rahatsız" başlıklı habere tepki göstererek, TSK'nın "siyasetin içine asla girmeyeceğini" söyledi.

Numan Kurtulmuş, "Birileri hükümetle TSK'nın uyumlu çalışmasından rahatsız" dedi.

Hürriyet Gazetesi'nin askeri kaynaklara dayandırdığı ve baş sayfada "7 eleştiriye 7 yanıt" iç sayfalarında ise "Karargâh rahatsı" başlıklarıyla verdiği haberde, TSK'nın "siyasetin içine çekildiği" kaygılarına yer veriliyor.

Hürriyet Gazetesi'ne soruşturma açılmasına neden olan Hande Fırat imzalı haberde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yönelik eleştiri ve iddiaların "TSK'yı yıprattığı" belirtiliyor.

Haberde, TSK'da başörtüsü yasağının kaldırılması ve Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı ziyaretler gibi başlıklara yer veriliyor.

Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Numan Kurtulmuş, Hürriyet'in haberine de tepki gösterdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra TSK'nın "yeniden itibar kazanma ve halka bütünleşme" sürecine girdiğini belirten Kurtulmuş "öyle anlaşılıyor ki birileri rahatsızlık duyuyor" dedi.

Kurtulmuş "TSK hükümetin, sivil iradenin, milletin görev vermiş olduğu, yetkilendirmiş olduğu iradenin emrinde görevlerini yapan Türkiye'nin önemli kuruluşlarından birisidir. Siyasetin içerisine asla girmeyecektir" diye konuştu.

Kurtulmuş ayrıca "Bu süreçte herkes işine baksın, medya da işine baksın. Bu tür operasyonlarla ne TSK'nın görüşü değiştirilebilir, ne de hükümetimizin tavrını değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

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