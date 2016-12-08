Kurtulmuş: Birer birer ölmeleri tesadüf değil

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, "ASELSAN mühendislerinin genç yaşta birer birer ölmeleri herhalde tesadüf değildir" dedi.

Düzce Üniversitesi'nin Akademik Yıl Açılış töreninde konuşan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Rahmetli Nuri Demirağ 1940'lı yılların sonunda neredeyse yüzde 100 yerli Türk uçağını imal etti. Avrupa ülkelerine satacak noktaya geldi. Hürkuş, şu an aynı isimle uçak yapıyoruz. Bu uçak satılma noktasına geldi ve bir karanlık el Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapattı. Tenekeden arabaları, yabancı lisanslarla bu memlekette sattırdılar. Çünkü kendi uçağını yapan bir Türkiye, kendi arabasını yapan bir Türkiye, kendi savaş uçağını yapan bir Türkiye, kendi tankını yapan bir Türkiye, güçlü bir Türkiye olarak oynanan bu oyunlara izin vermezdi de ondan bunu yaptılar. Aselsan mühendislerinin genç yaşta birer birer ölmeleri herhalde tesadüf değildir. Bütün bunlara baktığımız zaman isterler ki Türkiye bir tane piyade tüfeği almak için elin gavurunun kapısında diz çöküp beklesin. Türkiye böyle bir ülke değildir. Türkiye böyle bir ülke olmayacaktır.”

Kurtulmuş, "O devirler geride kaldı. Onlar eski Türkiye'nin karanlık labirentlerinde kalmış karanlık sayfalardır. Şimdi inançla, kararlılıkla yola devam ediyoruz. Türkiye kendi uçağını yapar hale geldi. Tankını, silahını yapar hale geldi. Türkiye zırh teknolojisinde dünyanın ikinci ülkesi oldu. 15 Temmuz'da ne oldu, işte cevabı buradadır. Bunları yapan bir ülke olmamamız için 15 Temmuz'da satılık eşkiyaların eline bu milletin paralarıyla alınan silahlar verildi ve maalesef onlara sahne almaları söylendi. Milletimiz buna izin vermedi" dedi.