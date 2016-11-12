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BBC Türkçe

Kurtulmuş: Anayasa değişikliğini önümüzdeki günlerde göndereceğiz

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, başkanlık sisteminin getirilmesini öngören anayasa değişiklik teklifinin kabulü için 330 oya ulaşma ihtimalinin belirdiğini söyledi.

12 Kasım 2016 18:32

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) anayasa değişikliğini referanduma götürmek için gereken 330 oya ulaşma ihtimalinin belirdiğini ve bu nedenle de değişiklik teklifini "fazla uzatmadan" göndereceklerini söyledi.

İstanbul'da düzenlenen İslâm Düşüncesi ve Sosyoloji Sempozyumu'nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu son görüşmeler çerçevesinde, son rötuşlar yine yapılacak, 330'un bulunma ihtimali görünmüştür. AK Parti olarak süreci daha fazla uzatmadan önümüzdeki günlerde yasal sürecin tamamlanması için TBMM'ye değişiklik teklifi gönderilecektir" dedi.

Hükümet, bir süredir başkanlık sistemini yürürlüğe sokacak bir anayasa değişikliği teklifi üzerinde çalışıyor. Teklifin geçmesi için TBMM'de en az 330 oy alması gerekiyor.

Söz konusu değişikliklerin 330 ile 367 arasında bir oy alması halinde, yürürlüğe girebilmesi için referanduma sunulma şartı bulunuyor. TBMM'de 367'nin üzerinde bir destek alması durumunda ise bu şart ortadan kalkıyor.

Türkiye'de özellikle yönetim sistemi bakımından çok köklü bir değişiklik yapılacağına dikkat çeken Kurtulmuş, TBMM'de anayasa paketi 367'inin üzerinde bir oyla onaylansa bile referanduma götürmeyi tercih ettiklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Yardımcısı, "Türkiye'de millete gidildiği zamanda çok büyük bir çoğunlukla bu anayasa değişikliğinin geçeceğini ümit ediyoruz. Böylece Türkiye başkanlık sistemi ile ilgili tartışmaları geride bırakacak" diye konuştu.

Geçen hafta içerisinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında anayasa değişikliğine ilişkin bazı görüşmeler yapıldı. Son olarak, Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğini MHP ile birlikte yapacaklarını açıkladı.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Halk Partisi (CHP) ile meclisteki diğer parti Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise anayasa değiştirilerek, başkanlık sistemine geçilmesine karşı çıkıyor.

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