Kurtulmuş: AKP tüzüğündeki üç dönem kuralı kaldırılabilir

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, en çok üç dönem üst üste milletvekili ya da belediye başkanı olabilme şartının kaldırılabileceğini belirterek, "Bu konu Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantımızda konuşuldu. Bir çalışma yapılacak.12 Eylül'deki AK Parti Kongresi'nde de bu çalışmanın oylanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kurtulmuş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi vermesi durumunda bir sonucun ortaya çıkmayacağını belirtirken, Erdoğan'ın atayacağı olası bir HDP'li seçim hükümetinin kendilerinde ulusal güvenlik endişesi yaratmayacağını söyledi.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, hükümet kurma çalışmalarını değerlendirirken, "Alternatifler denendi. Bundan sonrası Cumhurbaşkanımızın yetki ve sorumluluğu içerisinde. Ama AK Parti dışında bir hükümet formülünün olmayacağı da ortada. (Hükümet kurma yetkisinin Kılıçdaroğlu'na verilmesi) Sonuç alıcı bir yol gibi görünmüyor. Mantıklı olan bir an önce seçime gidilmesidir" dedi.

CHP ve MHP ile koalisyon kurma konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine AK Parti genel başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, 9 Temmuz'da aldığı hükümet kurma görevini dün akşam Erdoğan'a iade etmişti. Anayasaya göre, hükümet kurmak için tanınan 45 günlük süre bu Pazar günü akşam sona erecek.

Kurtulmuş seçim iradesinin ortaya çıktığını ve bir an önce seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini de belirterek, şöyle devam etti:

"Siyasette en kötü şey karar ortaya çıkınca onu uzatmaktır. Keşke mümkün olsa, anayasa izin verse de bu Pazar seçime gidilse. Şu anda görünen en erken Ekim sonu ya da Kasım'da bir seçim olacağı."

Uulusal güvenlik endişemiz olmaz

Erdoğan'ın atayacağı ve içinde Meclis'teki parti gruplarından üyelerin de bulunacağı olası seçim hükümetinin anayasal bir yol olduğunu belirten Kurtulmuş, HDP'li bir seçim hükümeti kurulsa da ulusal güvenlik endişesi duymayacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, "(HDP'li milletvekilleri) milletin oyunu alarak parlamentoya gelmiş meşru temsilcilerdir. Böyle bir hükümette ulusal güvenlik endişemiz olmaz. Adı üzerinde zaten seçim hükümetidir. Türkiye yine kararlılıkla terörle mücadelesine devam eder. Ulusal güvenlikle ilgili konular devletin kendi meselesidir" dedi.

Anayasa'ya göre cumhurbaşkanı ilk görevlendirmesinin ardından 45 gün geçtikten sonra, Meclis Başkanı ile istişare ederek parlamentodaki parti gruplarından bir seçim hükümeti atayabiliyor.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları bugün 18.00'de Erdoğan ile Meclis Başkanı İsmet Yılmaz'ın hükümet kurma çalışmalarını istişare etmek üzere biraraya geleceklerini bildirdi.

MHP, içerisinde HDP'li üyelerinde yer alması muhtemel olası bir seçim hükümetine üye vermeyeceğini daha önceden açıklamıştı.

Seçimde benzer tablo çıkarsa da formül bulunur

Olası erken seçimde tek başına AK Parti iktidarı çıkmaması durumunda yeniden koalisyon imkanları aranabileceğini de belirten Kurtulmuş, "Ümit ediyorum AK Parti tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayacaktır. Ama çıkarmazsa yarım kalmış hususların tamamlanması, reformların tamamlanması amacıyla adım atacak bir hükümet formülü çıkartılır" dedi.

Haziran'daki seçimlerde AK Parti tek başına hükümeti kurma çoğunluğunu kaybetmişti.

AK Parti tüzüğünde yer alan "en çok üç dönem üst üste milletvekili ya da Belediye Başkanı olabilme" şartının kaldırılabileceğini de belirten Kurtulmuş, "Bu konu Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantımızda konuşuldu. Bir çalışma yapılacak... 12 Eylül'deki AK Parti Kongresi'nde de bu çalışmanın oylanacağını tahmin ediyorum" dedi.

Kurdaki hareketlenme spekülatif

Son günlerde siyasi belirsizliğin etkisiyle Türk Lirası'nın değer kaybetmesini de yorumlayan Kurtulmuş, "Kurdaki hareketlenme spekülatiftir. Birileri piyasalarla oynuyor... Dövizdeki dalgalanmanın bir süre sonra tabi dengesine oturacağını düşünüyorum. Geçici bir süreçtir" diye konuştu.