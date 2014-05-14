Kurtulan işçilerin isimleri açıklandı

Soma ilçesindeki kömür ocağında çıkan yangında yaralanan 88 kişiden, 63'ü taburcu edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkilileri taburcu edilen ve tedavi gören işçilerin isimlerini açıkladı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentteki hastanelerde dünden bu yana 88 kişi tedavi gördü. 63 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 25 kişinin tedavisi sürüyor.



Yaralılar ve kaldırıldıkları hastaneler şöyle

Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılanlar:

Vedat Kılınç (39), Yüksel Tanrıöven (24)



Akhisar Devlet Hastanesine kaldırılanlar:

Murat Bilgin (30), Serdar Fenercioğlu (28), Veli Anaç (24), Ferhat Genç, Faruk Onur, Salih Erkan (34), Sadettin Güngör, Muzaffer Kemiksiz (32), Barış Değirenci (33), Ali Aslan Yılmaz, Murat Karabulut (32)



Soma Devlet Hastanesine kaldırılanlar:

Sezai Karakobak (41), Erdal Bıçak (24), Murat Yokuş (29), Ümit Çetin (37), Mustafa Elibol (43), Mehmet Uçkun (26), Refik Bostancı (26), Ali Karadağ (36), Kudret Özelden



Sevk edilen yaralılar:

Hasan Kuzu İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Servet Keskin (20) Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne, Engin Altınöz (30) Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi





Taburcu edilen işçilerin isimleri



Soma Devlet Hastanesine kaldırılanlar:

Selahattin Şen (57), Murat Aktaş (27), Murat Yalçın (36), Ercan Metin (32), Hasan Hüseyin Keskin (20), Bayram Çoban (31), Yusuf Kocaman (33), Fatih Işılak (49), Hasan Soylu (34), İsmail Kahrıman (32), Mehmet Akça (36), Nail Kılıç (37), Serdar Tavukçu (37), Bihan Erkan (32), Tevfik Sert (42), Mehmet Çelik (32), Ramazan Atik (31), Yüksel Ünlü (29), Hasan Serhat Öztürk (31), Muzaffer Eren (40), Orhan Turan (30), Cafer Ataş (22), Cumhur Ataş (27), Ferhat Ay (29), Mehmet Ali Dinçer (38), Ramazan Kılıç (32), Ramazan Kıymaz, Murat Kılıçarslan, Abdurrahman Yılancı (28), Cemil Yılmaz (45), Emre Alaca (29), Mehmet Çoban (42), İbrahim Genç (31), Ayhan Canbal (39), Fazlı Baraş (34), Halil İbrahim Durak (41), Şaban Gezen (31), Ahmet Bilici (39), Osman Yıldırım (37), Mehmet Kaya (27), Hüseyin Sarı (42), Recep Gök (39), Selçuk Köken (35), Ahmet İren (30), Taner Kılınç (22), Kamil Çeliker (30), Süleyman Abaydın (23), Ayhan Yalçın, Sadettin Özkoç, Fatih Öcay, Ahmet Mutluer, Eray Atik (34), İlyas Dolğun (38), Akif Ilgaz (19), Yahya Ilgaz (39), Şemsettin Çeliker (26), Galip Çoban (41), Orhan Avcı (26), Muharrem Uçar (41), Ramazan Erol (33), Süleyman Anar (36), Ramazan Akkoç (34), Ramazan Demir (35) taburcu edildi.