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Kurtulan: Çözüm Obama’da değil Öcalan’da

DTP Van Milletvekili Kurtulan 'Kürt sorunun çözümü Obama'da, Talabani'de, Barzani'de değil Sayın Öcalan'ın kendisindedir' dedi.

01 Nisan 2009 03:00

DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan “Kürt sorunun çözümü Obama'da değil, Talabani'de değil, Barzani'de değil Sayın Öcalan'ın kendisindedir''.

Van’da yerel seçimleri kazanan DTP kutlama mitingi yaptı. Mitingde terör örgütü PKK'nın flamaları ile Abdullah Öcalan posterleri açıldı. DTP Van Milletvekili Fatma Kurtulan, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan sayın diye söz ederek, “Kürt sorunun demokratik çözümü için bizimle masaya oturun. Çözüm Obama'da değil, Talabani'de değil, Barzani'de değil. Kürt sorunun çözümü Sayın Öcalan'ın kendisindedir'' dedi. Bu arada mitingin sunuculuğunu yapan partili, 1 Nisan şakası olarak DTP'nin kazandığı Muradiye ve Başkale'de seçimlerin iptal edildiğini söyleyince, herkes şaşırdı.

İtfaiye meydanında bugün saat 12.00'de başlayan kutlama mitingine DTP Milletvekili Fatma Kurtulan, DTP'li yeni Belediye Başkanı Bekir Kaya, DTP İl Başkanı Selim Ertaş ile yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Sık sık terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan topluluk, PKK flaması ile Öcalan'ın fotoğraflarını taşıdı. İlk konuşmayı DTP Van Milletvekili Fatma Kurtalan yaptı. Kurtulan, halkın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gereken cevabı verdiğini belirterek, Kürt sorununun çözümü için terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın muhatap alınmasını istedi.

Kurtulan şunları söyledi: “Kürtlerin bu başarısından korkmayın. Kürtler barış, kardeşlik, eşitlik istiyor. Kürt sorunun çözümünü istiyor. Kürt sorununun demokratik çözümü için bizimle masaya oturun. Çözüm Obama'da Talabani'de, Barzani'de değil. Kürt sorununu çözümü Sayın Öcalan'ın kendisindedir. Bir Kürt konferası yapılacak, PKK silahsızlandırılacakmış. İçinde PKK olmadan çözüm bulamazsınız ve yol alamazsınız. Operasyonları durdurun. Biz dağda olan yakınlarımızı aramızda görmek istiyoruz.”

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