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Dünya
Deutsche Welle

Kürtlerle Esad birlikleri çatışıyor

Suriye’nin doğusundaki Haseke kentinde Kürt güçleriyle Beşar Esad’a bağlı rejim birlikleri arasında çatışmalar sürüyor.

18 Ocak 2015 16:09


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi YPG ile Esad'a bağlı rejim güçleri arasında çatışmaların başladığını duyurdu. Görgü tanıkları çatışmalara Suriye ordu birliklerinin nötr bir bölgedeki bir binada kontrolü ele geçirmesinin neden olduğunu belirtilyor.

Fırat Haber Ajansı YPG'nin basın açıklamasına yer verdi. Açıklamada Haseke'de YPG ile Esad'a bağlı birlikleri arasındaki çatışmaların kentin doğusundaki Talaya kampı, Xişman ve kent merkezindeki hastane bölgesinde yoğun bir biçimde devam ettiği belirtildi. Rejim güçlerinin tank ve ağır silahlarla Kürt mahallelerini bombaladığı ifade edilirken YPG'nin 8 militanını kaybettiği, onlarca Suriye askerinin de öldürüldüğü kaydedildi.

Suriye'de 4 yıldır süren iç savaşta radikal İslamcı IŞİD'e karşı konumlanmış olan iki taraf arasında uzun süredir çatışma yaşanmamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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