Bilgesam adlı kuruluşun yaptığı araştırmaya göre, Kürtlerin yüzde 90'ı, Türklerin ise yüzde 70'i bir arada yaşamak istiyor. Araştırmanın çok dikkat çeken sonuçlarından birisi, Türklerin sadece yüzde 24'ünün Kürtlerle "akrabalık ve komşuluk ilişkisine" olumlu yanıt vermiş olması. Bu oran, Kürtlerde yüzde 78. Araştırmaya göre, "Türkiye bayrağı ve İstiklal Marşı ortak değer ve Kürtlerin yüzde 71'i KCK davalarını destekliyor!"

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (Bilgesam) adlı kuruluş, "Terörle Mücadelede Toplumsal Algılar" adlı bir rapor hazırladı. "Terörle mücadele" üzerinden toplumsal algıları ve bunların ilişkilere yön verişini okumaya çalışan araştırmanın, Türkiye genelinde 2 bin 922 kişiyle görüşülerek yapıldığı belirtiliyor.

Araştırmanın sonucuna göre, Türkler ve Kürtler bir arada yaşamak istiyor. Üstelik bir arada yaşama iradesi de çok yüksek. Araştırmaya katılan Türklerin yüzde 70'i, Kürtlerin ise yüzde 90'ı bir arada yaşamak istiyor.

Türklerin yüzde 24'ü Kürt komşu istiyor

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçları akrabalık ve komşuluk ilişkileri konusunda. "Kürtlerle kız alıp vermek ve komşuluk ilişkisi kurmak isteyen" Türklerin oranı yüzde 24. Türkler ile yakın ilişkiler kurmak isteyen Kürtlerin oranı ise neredeyse üç katı, yüzde 78.

'Ortak değer: Bayrak ve marş'

Türkiye bayrağı ve İstiklal Marşı'nın Türkiye'de yaşayan tüm halkların ortak değeri olduğuna inanların oranı da iki taraf için de hayli yüksek, yüzde 90.

Her iki kesimin ortak yaklaşımı, terör eylemlerinin doğu bölgelerindeki kalkınmaya engel olduğu. Araştırmaya göre, Türklerin yüzde 85'i, Kürtlerin ise yüzde 83'ü bu kanaatte.

KCK davalarına bakış

KCK davaları araştırmanın bir diğer ilginç sonuçlar ortaya koyan konusu oldu. Bilgesam raporuna göre, KCK davasından tutuklananların PKK ve KCK amacına hizmet edenler olduğuna inanan Türklerin oranı yüzde 88, Kürtlerin oranı ise yüzde 71.

Türkler ve Kürtlerin birbirinden açık farkla ayrıldığı noktaların başında ise, Irak hükümeti ile siyasi ilişkiler geliyor. Buna göre, Türklerin, sadece yüzde 21'i iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini isterken, Kürtler de bunu isteyenlerin oranı yüzde 61.

Bilgesam, şimdi bu verilerin ışığında, "terörle mücadele için ulusal bildiri" metni hazırlayıp imzaya açmaya hazırlanıyor.