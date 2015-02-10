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Dünya
Deutsche Welle

Kürtlerin Suriye'deki yeni hedefi

IŞİD mensuplarıyla haftalarca süren çatışmaların ardından Kobani'yi kontrol altına alan Kürt birliklerin yeni hedefi açıklandı.

10 Şubat 2015 11:56


Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamasına göre, Kürt birlikler Tel Ebyaz'da IŞİD'le çatışmaya girdi. Tel Ebyaz, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin güneyinde, Kobani'nin 65 kilometre doğusunda yer alıyor. Tel Ebyaz halen IŞİD mensuplarının kontrolü altında bulunuyor.

Kürt birliklerin Tel Ebyaz çevresindeki yerleşim yerlerinin kontrolü için IŞİD'le çatışmaya girdiği belirtildi. IŞİD'in "başkenti" olarak anılan Rakka'dan özel birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Kürt birliklerin Kobani'yi IŞİD'den geri aldığı geçen ay açıklanmıştı. ABD ve Arap müttefikleri düzenlediği hava operasyonlarıyla Kobani'de savaşan Kürt birliklerine destek vermişti. Kuzey Irak'tan Peşmerge birlikleri de IŞİD'e karşı savaşmak üzere kente gitmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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