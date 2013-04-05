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Dünya

Kürtlerden misilleme açıklaması: 17 Esed askeri öldürüldü

Esed rejimine misilleme saldırıları düzenleyen Kürtler, 17 askeri öldürdüklerini, 7 askeri ise yakaladıklarını açıkladı

05 Nisan 2013 13:32

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed rejimi ile bölgedeki Kürt gruplar arasındaki gerilim kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü.

Esed'e bağlı birliklerin Halep ve Kamışlı’da aralarında YPG'nin üst düzey yetkililerinden Zekeriya Xelil’in de olduğu 4 YPG’liyi öldürmesinin ardından misilleme saldırıları düzenleyen Kürtler, 17 askeri öldürdüklerini, 7 askeri ise yakaladıklarını açıkladı.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kamışlı’da dün akşam saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin YPG bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre YPG Askeri Meclisi’nin üç üyesi ile bir YPG’li Suriye rejim güçlerinin saldırısına uğradı. Korniş Mahallesi’nde düzenlenen saldırıda üç YPG üyesi hayatını kaybederken, biri de ağır yaralandı.

Bunun üzerine YPG’nin misilleme eyleminde bulunduğunun belirtildiği açıklamada “Zeytuniye Dörtyolu’nda intikam eylemi gerçekleşti. Bunun sonucunda 3 asker ölürken, 2’si esir alındı. Neemetiye kontrol noktasına da bir eylem düzenlendi ve 5 asker esir alındı. Askeri nokta YPG’lilerin eline geçti” denildi.

Halep’teki bombardıman ve çatışmalar da sürüyor. 29 Mart’tan bu yana Şeyh Maksut Mahallesi’ne yönelik bombardımanlara misilleme olarak dün de YPG güçleri bir eylem düzenledi. YPG Basın Merkezi Eward Köprüsü yakınında düzenlenen misilleme eyleminde 14 askerin öldüğünü bildirdi.

 

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