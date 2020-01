'Kürtler ve Türkler birbirine mecbur değil, mahkumdur'

Devlet çatısı altında ilk kez Said Nursi konulu sempozyum düzenlendi. 'Harem - Selamlık' uygulamasının yapıldığı sempozyuma AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik de katıldı

Adnan Avukan - Nezir Güneş'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Artuklu Üniversitesi’nde 3 gün sürecek, Said-i Nursi’nin, ’Milliyet Fikri ve Kürt Meselesi’ne Dair Görüşleri’ adlı sempozyum, dün başladı. Kuran-ı Kerim ile başlayan sempozyumunda AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, bölgede yaşanan olayları değerlendirdi.

Çelik, "Bediüzzaman diyor ki, Biz Kürtler başkasına benzemeyiz. Bu çok önemlidir. Biz yakinen biliyoruz ki içtimai hayatımız, yani bizim sosyal hayatımız, Kürtler’in sosyal hayatları, Türkler’in hayat ve saadetinden neşret eder. Türkler ve Kürtler asırlardır kader birliği yapmıştır. Bir birine, iç içe olmuştur. Birilerin varlığı diğeri ile kayıp olan ve birlikte yaşamaya mecbur değil, mahkum olanlardır. Bediüzzaman sürekli bu mesajları vermesine rağmen ve bütün ırkçılık ve ırkçılık hareketlerine karşı bir set gibi durmasına rağmen, bölücülük ile suçladılar ve bugün huzurumuzda talebeleri var. Talebeleri çok önemli bir kısmı gayri Kürt olanlardır. Sadece Kürtler’den değil doğusundan, batısından her yerden talebeleri var. Ve onun misyonunu, her tarafta ırkçılığa karşı büyük bir set oluşturdular" dedi.

'Hepsine saygılıyız'

Harem selamlık bölümlerin oluşturulduğu salonda konuşan Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Serdar Bedii Omay, "Bu sempozyum Said Nursi Enstitüsü’nün ilk basamağını oluşturuyor. Bediüzzaman’ın Türkiye Cumhuriyeti’nin önümüzdeki çağları için mühim bir şahsiyet olduğunu biliyoruz. Herkesin kendi Said Nursi’si var. Farklı meşreplerde farklı şekillerde yorumlanıyor. İslami cemaatler, Nur cemaatleri var. Hepsine saygılıyız" dedi.

'Bediüzzaman Türkiye ile buluşacak'

Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Gürbüz Aksoy da, yitik değerleri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını anlatarak, "Bediüzzaman’ı Türkiye ile buluşturmak istiyoruz. Mardin, Bediüzzaman’ın hayatında önemli bir şehirdir. Münazarat ile Bediüzzaman’ın 100 yıl önceki yaklaşımlarının bugün karşılığı nedir, sorusunun cevabını arayacağız" dedi.

Said Nürsi Enstitüsü projesi hazır

Bu arada Mardin Artuklu Üniversitesi’nde Said Nursi adına enstitü kurmak için bir proje hazırlandığı ve bu projenin üniversite senatosunda imzaya açıldığı, projenin imzalanmasının ardından, en kısa süre içerisinde YÖK’e ve Bakanlar Kurulu’na gönderileceği öğrenildi.

Yaşayan Diller Enstitüsü Dekanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadri Yıldırım, Risale-i Nur ve Said Nursi adıyla enstitü kurulması için hazırladıkları projenin kabul görmesi halinde, YÖK’e resmi başvuruda bulunulacağını söyledi. Prof.Dr.Yıldırım, "Günümüzde Said Nursi’nin Kürt reçetesi, Kürt Dili ile ilgili görüşleri, anadilde eğitim bağlamındaki görüşleri, büyük ölçüde yeniden ele alınmalı ve yorumlanmalı.

Yorumlamayla da kalmayıp hayata geçirilmeli.

Ancak böyle bir durumda Said Nursi’nin bir bütün olarak kişiliği ortaya çıkmış olacak. Said Nursi’nin bir bütün olarak ele almayı düşünen bir enstitüdür. Yarın öbür gün böyle bir düşüncesini hayata geçirme fırsatını geçirebilir miyiz? Onu zaman gösterir. En azından kuruluş amacı budur. Said Nursi’nin başta Kürt reçetesi olmak üzere, onun sosyal perspektifli bir çok görüşünü burada en azından yer vermek ve özelde de Kürt sorunu ve Kürt anadili ile ilgili görüşlerini raporlar, tezler, kitaplar, makaleler halinde çok iyi bir şekilde güzel bir zemine oturtulmalıdır. Umarım enstitü bunda başarılı olur, bu başarı da neye bağlıdır, enstitüte yer alacak olan enstitü müdürü olur, onun yardımcıları olur, başka kadrolar olur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çelik'te katıldı

Yapılan konuşmalardan sonra sempozyuma öğlen yemeği için ara verildi. Öğleden sonra ise Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen 75 akademisyenin katıldığı ’Münazarat Ekseninde Kürt Meselesi ve Milliyet Fikri’ sempozyumu başladı. Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nin Vali Mehmet Kılıçlar Konferans salonunda başlayan sempozyumun açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, eski bakanlardan Rıza Akçalı, AKP Mardin Milletvekili Abdurrahim Akdağ, Said-i Nursi’nin talebeleri, çevre üniversitelerin rektörleri ve çok sayıda gazeteci ile yaklaşık 75 akademisyen katıldı.