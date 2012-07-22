Kürtler Suriye'nin sınır şehirlerini ele geçirdi, resmi binalara Kürt bayrağı astı

İç çatışmaların hız kazandığı Suriye’de çok çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Suriyeli Kürtlerin yoğunlukta olduğu Türkiye sınırına yakın Kobani ve Afrin şehirleri ile Cindires, Amude ve Tirbespi kasabaları tamamen Suriye’deki Kürt partilerinin eline geçti. Kamışlı, Sere Kaniye (Ras el Ayn) ve Derik’te de resmi yönetim olmasa da kontrol Kürtlerde bulunuyor.

PKK’nın Suriye uzantısı olarak kabul edilen ve bu bölgelerde yönetimi fiili olarak elinde tutan Demokratik Birlik Partisi (PYD) lideri Salih Müsli, “Çatışmaların bölgemizde de yaşanmaması için halk bunu yaptı” dedi. PYD güçleri “Halk Savunma Birlikleri” adı altında örgütlendi ve resmi binalara Kürt bayrağı çekti. Silahlı militanlar da sokaklarda devriye gezmeye başladı.

Taraf gazetesinin haberine göre; Suriye’de Esed rejimi ile muhalifler arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, Halep’e bağlı Kobani kasabasını ele geçiren Kürtler, Hür Suriye Ordusu’nun, çatışmaları Kürt bölgesine yaymaması amacıyla yönetime de el koydu. Kasabada aralarında devlet daireleri, belediye ve askeri merkezlerin de bulunduğu 15 kurum ele geçirildi. Kürtlerin kendi içlerinde oluşturduğu milislerin yol kontrolü yaptığı, kente giriş-çıkışları da denetim altına aldığı görüldü.

Suriye’de adeta küçük bir Kürdistan görünümü veren bu girişimin lideri olarak PYD öne çıkıyor. Kobani başta olmak üzere adı geçen bölgelerde yönetime el konduğunu doğrulayan PYD lideri Müsli şöyle konuştu: “Kobani’de devlet kurumlarında çalışanlar şehri terk etti. Kalanlara isterlerse çalışmaya devam edebileceklerini ama yönetimin bizde olacağını söyledik.”



Sınırda Kürt askerleri hazır bekliyor



Suriyeli Kürt, insan hakları aktivisti Hafiz Abdurrahman ise ilginç bir iddiayı dile getirdi. Suriye ordusundan kaçıp Irak Kürdistanı’na giden Kürt askerlerinden 700 kadarının sınırın Kürdistan tarafında hazır bekletildiğini öne süren Abdurrahman, “Sere Kaniye ya da Kamışlı’da yönetim Kürtlere teslim edilmezse ve çatışma çıkarsa bu askerler bölgeye Kürtlere yardıma gidecek” dedi.



“PYD ile KNC anlaşmış görünüyor”



Kürt kontrolüne alınan bölgelerde yönetim tamamen PYD militanlarının elinde görünüyor. Bu durumun bir anlaşma sonucu olduğunu savunan yerel kaynaklar PYD dışındaki diğer Kürt partilerinin kurduğu Kürt Ulusal Konseyi’nin (KNC) gelişmeleri takip ettiğini belirtiyor. PYD ile KNC’nin bugüne kadar pek karşı karşıya gelmemeye özen gösterdiğini belirten aynı kaynaklar Kobani’de devlet kurumlarına PYD bayrağı asılırken Amude ve bazı diğer bölgelerde PYD bayrağının yanı sıra KNC’nin bayrağının da asılmasını bu uzlaşmanın göstergesi olarak değerlendirdi.



Muhalifler Türk TIR'larını yakıyor



Suriye’deki iç savaş Türk TIR şoförlerini de vurdu. Muhaliflerin eline geçen sınır kapılarında bulunan çok sayıda Türk TIR’ı yakıldı. Cilvegözü sınır kapısında TIR’ları yakanlar ise bağımsız gözlemcilere göre muhalifler ve Hür Suriye Ordusu militanları. Henüz doğrulamayan iddialara göre Türkiye’deki mülteci kampında kalan Hür Suriye Ordusu militanları da kamptan çıkıp bu saldırıya katıldı, TIR’ları yakıp, freeshopları yağmaladı.