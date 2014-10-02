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Dünya
Deutsche Welle

Kürtler sokak çatışmalarına hazırlanıyor

Düzenlenen hava saldırılarına rağmen IŞİD'in Kobani'ye ilerleyişinin sürdüğü ve Kobanililerin sokak çatışmalarına hazırlandıkları bildiriliyor.

02 Ekim 2014 13:05


Uluslararası koalisyonun Suriye'de IŞİD'e karşı düzenlediği hava saldırılarına rağmen, örgütün Suriye'nin Kürt bölgesindeki Kobani'ye ilerleyişini sürdürdüğü bildiriliyor.

ABD ve beş Arap ülkesinden oluşan koalisyonun IŞİD'in ilerleyişini durdurma amaçlı hava saldırıları dün de Kobani'nin doğusunda yoğunlaştı. Ancak bombardımanın örgütün ilerleyişini durduramadığı belirtiliyor.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'in Kobani'ye üç farklı cepheden saldırdığını, Kürtlerle IŞİD militanları arasındaki çatışmaların perşembe sabahı daha da şiddetlendiğini bildirdi. Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan halkın ve YPG (Halk Savunma Güçleri ) güçlerinin, örgütün Kobani'ye girmesi durumunda sokak çatışmalarına hazırlandığı belirtiliyor.

Türkiye sınırındaki Kobani'de çatışmalar sürerken, Türk hükümetine sınır ötesi müdahale ve yabancı asker kabulü gibi geniş yetkiler içeren tezkere bugün TBMM'de görüşülecek.

Suriye'nin kuzey ve doğusundaki toprakların yaklaşık üçte birini elinde bulunduran IŞİD örgütü Kobani'yi de ele geçirmesi durumunda, yaklaşık 900 kilometrelik Türkiye sınır bölgesinin büyük bir bölümünü kontrol altına almış olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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