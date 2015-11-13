Kürtler Şengal'i IŞİD'in elinden geri aldı!

Kürt birliklerin ABD'nin hava desteğiyle başlattıkları operasyonda Irak’ın kuzeyindeki Musul'a bağlı Şengal’i ele geçirdiği açıklandı. İlçe merkezine giren peşmerge güçleri kamu binalarına IKBY bayrağı astı. Şengal 3 Ağustos 2014'te IŞİD'in eline geçmişti.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan Peşmerge Komutanı ve aynı zamanda KDP Musul Sözcüsü olan Said Memuzini, Şengal’in bu sabah saatlerinde tamamen özgürleştiğini belirtti.

Memuzini şöyle devam etti:

"Şengal’ın (Sincar) tamamı Peşmerge güçlerinin eline geçti. Kent merkezinde Kürdistan bayrakları asıldı, IŞİD bayrakları söküldü. IŞİD, şimdi Telafer ve Musul’a doğru kaçıyor. Bu sabah erken saatlerinde şiddetli geçen çatışmalarda yüzlerce IŞİD üyesi öldürüldü. Bu sabahki operasyonda 1 peşmerge de arabanın takla atması sonucu hayatını kaybetti. Şengal operasyonunu Güney Kürdistan Başkanı Mesud Barzani tarafından yönetiliyor. Başkan Barzani komutasında büyük ilerlemeler kaydedildi. Şimdi Şengal kent merkezinde mayın arama tarama çalışması devam ediyor. Şengal’in alınmasından dolayı büyük bir sevinç yaşıyoruz. Herkes çok sevindi.”