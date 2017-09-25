Kürtler sandığa gitti, bölgede tansiyon yükseldi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bugün Irak'ın merkezi Bağdat hükümeti ve uluslararası baskılara rağmen bölgenin bağımsızlığı için referandum düzenlendi. Yaklaşık 5 milyondan fazla seçmenin sandık başına çağrıldığı referanduma katılımın yüksek olduğu bildirildi. Referandum sonucunun akşam saatlerinde netleşmesi bekleniyor. Tahminler sandıktan bağımsızlık isteyenlerden çoğunlukta çıkacağı yönünde.

Bölgede sonuçların açıklanmasından sonra olası protestolara karşı önlem alınıyor. Kerkük Valiliği gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Arap, Kürt ve Türkmenlerin yaşadığı kentte referandum sonuçlarının belli olmasının ardından tansiyonun yükselmesinden endişe ediliyor.

IKBY protestolarla karşı karşıya

Bağdat yönetimi, Türkiye ve İran'ın baskılarına rağmen referandumdan geri adım atmayan IKBY, zorlu bir süreçle karşı karşıya.

Referandum sonucunu tanımayacağını açıklayan Ankara, Kuzey Irak'la olan sınırlarını giriş-çıkışlara kapattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ayrıca Kuzey Irak'tan yapılan petrol sevkiyatını durdurma tehdidinde bulundu. İran da Bağdat'ın çağrısı üzerine Kuzey Irak'a açılan sınır kapılarını kapattığını ilan etti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı bu açıklamadan birkaç saat sonra bir başka açıklama daha yaparak, yalnızca hava sınırının kapalı olduğunu duyurdu.

Referandumun Irak Anayasası'na aykırı olduğunu söyleyen Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise referandumun aynı zamanda toplumsal barışı tehlikeye attığını ifade etti.

Irak parlamentosu da referanduma karşı harekete geçti. Parlamentoda da kabul edilen kararda İbadi'den 2003 yılından bu yana Kürtlerin kontrolündeki bölgeye askeri birlik göndermesi istendi. Irak yasalarına göre hükümet, parlamentoda alınan kararları anayasal çerçevede yerine getirmek zorunda. Bölgeye asker gönderilmesi ise Kürtlere karşı bir savaş ilanı anlamına geliyor.

Referanduma tepki gösteren Irak Devlet Başkan Vekili Nuri el Maliki de yaptığı açıklamada referandumun Irak halkının birliğine karşı bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

"İstikrar faktörü olacağız"

İtirazlara rağmen referandumda ısrar eden IKBY Başkanı Mesud Barzani ise Bağdat'la ilişkilerin başarısızlığa uğradığını ifade ederek Türkiye ve İran'a da bölgede istikrar faktörü olma güvencesi vermişti.

IKBY Başbakanı Neçirvan de bugün Erbil'de yaptığı açıklamada referandumla ilgili olarak "Komşu ülkelerle ilgili olduğu şeklinde anlaşılmasını istemiyoruz. Bağdat'tan ümidimizi kestiğimiz için bu yola girdik. Kürdistan'da yaptığımız, asla Türkiye için tehdit değildir. Türkiye'nin bizi anlamasını bekliyoruz. Referandum, asla 26 Eylül'de Kürdistan devletini ilan edeceğimiz anlamına geliyor" demişti.

Reuters/AFP/DHA/HS/BÖ

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