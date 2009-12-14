'Kürtler ne istiyor?'

T24 - Demoratik Toplum Kongresi sonuç bildirgesini açıkladı..



Demoratik Toplum Kongresi'nin sonuç bildirgesini açıklayan DEP eski milletvekili Hatip Dicle: "Devletin Kürde bakış açısı özde değil sözde değişmiştir"





Polis izinsiz gösteriye müdahale etti



Diyarbakır'da, DTP'nin kapatılmasının ardından olağanüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi sonuç bildirgesini açıklayan DEP eski milletvekili Hatip Dicle, Güneydoğu için 'Kuzey Kürdistan' ifadesini kullanarak, İmralı cezaevinin kapatılmasını ve Öcalan'n ev gözetimine alınmasını istedi. Cezaevlerinde bulunan PKK'lı tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Dicle, "Yani 'iyi şeyler olacak' söylemi DTP'nin kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. Devletin Kürde bakış açısı özde değişmemiştir. Sadece sözde değişmiştir. İyi şeyler değil kötü şeyler olmuştur" dedi.



Anayasa Mahkemesi'nin DTP'yi kapatmasının ardından Diyarbakır'da 98 eski DTP'li belediye başkanı ve 700 delegenin katılımıyla olağanüstü toplanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) iki gün süren toplantısının ardından sonuç bildirgesini açıkladı. Bildirgeyi Demokratik Toplum Kongresi adına DEP eski Milletvekili Hatip Dicle, DTP Diyarbakır İl binası önünde toplanan ve sık sık Abdullah Öcalan ile PKK lehine sloganları atan yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı basın açıklamasıyla duyurdu.





Dicle güneydoğu'ya Kuzey Kürdistan' dedi



Dicle, Doğu ve Güneydoğu için 'Kuzey Kürdistan' sözünü kullanarak, "Kuzey Kürdistan halkının iradesiyle ve haklı mücadelesinde ortaya çıkarmış olduğu kurumlarının ve temsilcilerinin iradesine başvurulmaksızın, sürece dahil edilmeksizin hiçbir çözümün gerçekleşmeyeceğini , tasfiye planının ise, her şart ve koşulda, diğer tasfiye planları gibi sonuçsuz kalacağını kongremiz deglere eder" dedi.





'Ssistem Kürtleri kontrol edemeyince krize girdi'



Dicle, Kürtlerin en büyük bölümünün yaşadığı 'Kuzey Kürdistan'ın 1920'lerde Türk halkıyla ortaklaşarak, uluslar arası güçlerin bölge planlarını bozduğundan ve en büyük parça olmasından dolayı baskının en yoğun ve koyu yaşandığı kesim olduğunu söyledi. Öcalan'dan 'Kürt halk önderliği' diye söz eden Dicle, "1970'lerde Kürt halk önderliği ile özgürlük hareketi, inkar, imha ve asimilasyona karşı bir direniş başlatmıştır. Kürt halkının diline, kültürüne, kimliğine sahip çıkma, eşit ve özgür koşullarda yaşama mücadelesine terörizm suçlaması getirilmiştir. Diyarbakır zindanı uygulamalarını tüm Kürdistan halkına uygulamayı amaçlayan 12 Eylül rejimine karşı yegane örgütlü direnişi özgürlük hareketi ve önderliği gerçekleştirmiştir. Bu rejime karşı Kürt halkının özgürlük hareketi eliyle yürüttüğü direniş 1990'lı yıllarda kitlesel bir karakter kazandı. Sistem halkımız üzerinde askeri ve siyasi kontrolü sürdüremez oldu ve büyük bir krizin içine girdi" dedi.





'DTP uluslararası mutabakatla kapatıldı'



PKK'ya 'özgürlük hareketi' diyen Dicle, PKK'nın tasfiye edilmesiyle doğacak olan boşluğun AKP'nin inkar, imhacı, zihniyeti ve halkın esaretinden çıkarı olan işbirlikçi çevrelerle, doldurulmak istendiğini ifade etti. Hatip Dicle, parlamentoda ilk defa Kürt sorunun tartışmaya açılmasını da, 'sözde' olarak değerlendirdi. Dicle şöyle konuştu:



"Kürt sorunun en önemli aktörlerinden biri olan DTP tam bir ay sonra sadece oy birliğiyle değil uluslar arası mutabakatla kapatılmıştır. Yani 'iyi şeyler olacak' söylemi DTP'nin kapatılmasıyla sonuçlanmıştır. Devletin Kürde bakış açısı özde değişmemiştir. Sadece sözde değişmiştir. İyi şeyler değil kötü şeyler olmuştur. Saygıdeğer Kürdistan ve Türkiye halkları bu topraklarda barış, demokrasi ve özgürlük Kürt halkının örgütlü iradesi ile ortaklaşıldığı oranda mümkün olabilecektir. Bu gün Türk halkı CHP, MHP'nin yönlendirmesiyle Kürdistan halkına linç kampanyalarıyla düşman haline getirilmeye çalışılmaktadır. Bu kampanyalarla Kürt halkı korkutulup AKP'nin sahte çözümüne ikna edilmek istenmektedir."



Dicle, Kürt halkının bin yıllardır direnerek var oluşunu ve kimliğini koruduğunu söyleyerek, hiçbir şiddet ve siyaset oyunun Kürtlerin 'özgürlük mücadelesinde' geldiği aşamadan geri götüremeyeceğini ifade etti.





Öcalan ec hapsine alınsın, tutuklu PKK'lılar serbest bırakılsın



Dicle iki süren Demokratik Toplum Kongresi'nde aldıkları kararları şöyle sıraladı:



-DTK Kürt halkına dayatılan örgütsüzlüğe ve iradesizliğe karşı Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü temel talebiyle karşı koyma kararlılığındadır. Kısa vadede İmralı sistemine son verilip ev gözetimine geçilmesi Demokratik Toplum Kongresi'nin çağrısıdır.



-Kan, gözyaşı ve acı dışında bir şey sunmayacak tasfiye politikalarının aracı olan askeri ve siyasi operasyonlara son verilmesi için her türlü demokratik mücadele yol ve yöntemlerini uygulama kararlılığındadır.



-Barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesi dolayısıyla tutuklanan, ceza verilen siyasi tutsakların tümünün serbest bırakılması çağrısını yinelemekte ve bütün cezaevleri boşalıncaya kadar mücadele kararlılığını deklere etmektir.



-DTK, kısmı maddi değişiklikleri ile makyajla değil Türk halkıyla birlikte eşit özgür ve onurlu bir yaşamı garantileyen özerk Kürdistan'ı içeren ve demokratik Türkiye'yi hedefleyen cinsiyet, eşitlikçi yeni bir Anayasa hazırlanması çağrısında bulunmaktadır.





Açıklamanın ardından olaylar çıktı



Açıklamanın ardından DTP önünde toplanan kalabalıktan ayrılan ve yüzleri maskeli bir grup güvenlik güçlerine taşlaması üzerine, polis su ve biber gazıyla karşılık verdi. DTP çevresinde ve Bağlar İlçesi'nde zaman zaman bir araya gelen gruplar ile polis arasında ki çatışma devam ediyor.

