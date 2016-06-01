Kürtler Minbic'de ilerliyor

Çoğunluğunu Kürt savaşçıların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı

bir taarruz daha başlattı. Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Kürt Halk Savunma

Birlikleri (YPG) ile Arap

milislerden oluşan birliklerin, ABD öncülüğündeki uluslararası ittifakın hava desteği eşliğinde Halep vilayetindeki

Minbic'de ilerlediği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre hava saldırılarında Minbic'in dış

mahallelerinde üçü çocuk en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye sınırı yakınında stratejik önem taşıyan Minbic'e dün gece

başlatılan taarruzda 16 köyün ve çiftliklerin

ele geçirildiği bildirildi.

ABD destekli SDG birkaç gün önce IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'ya büyük bir taarruz başlatmıştı.

Taarruzun hedefinin, IŞİD'in sevkiyat yollarını kesmek ve Avrupa'dan yeni cihatçı akışını engellemek olduğu

belirtiliyor.