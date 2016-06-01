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Dünya
Deutsche Welle

Kürtler Minbic'de ilerliyor

YPG'nin başını çektiği Suriyeli Kürt ve Arap milislerden oluşan birliklerin, Türkiye sınırındaki Minbic'de 16 köyü ele geçirdiği bildirildi.

01 Haziran 2016 16:08

Çoğunluğunu Kürt savaşçıların oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı
bir taarruz daha başlattı. Türkiye'nin terörist olarak gördüğü Kürt Halk Savunma
Birlikleri (YPG) ile Arap
milislerden oluşan birliklerin, ABD öncülüğündeki uluslararası ittifakın hava desteği eşliğinde Halep vilayetindeki
Minbic'de ilerlediği bildirildi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre hava saldırılarında Minbic'in dış
mahallelerinde üçü çocuk en az 15 sivil hayatını kaybetti.

Türkiye sınırı yakınında stratejik önem taşıyan Minbic'e dün gece
başlatılan taarruzda 16 köyün ve çiftliklerin
ele geçirildiği bildirildi.

ABD destekli SDG birkaç gün önce IŞİD'in kalesi olarak bilinen Rakka'ya büyük bir taarruz başlatmıştı.
Taarruzun hedefinin, IŞİD'in sevkiyat yollarını kesmek ve Avrupa'dan yeni cihatçı akışını engellemek olduğu
belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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