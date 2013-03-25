'Kürtler, Erdoğan'ı daha güçlü bir cumhurbaşkanlığı için destekleyecek'

Financial Times (FT) gazetesi, Abdullah Öcalan'ın mektubunu değerlendirdiği yazısında olumlu gelişmelerin Başbakan Tayyip Erdoğan'ın en güçlü cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtti.

Abdullah Öcalan’ın geçen hafta PKK’ya yaptığı geri çekilme çağrısının yerine getirilmesi halinde “Türk devletinin Kürt ayrılıkçılarıyla mücadelesinin çok ötesine varan yararların sağlanacağı” yorumları yapılıyor. Financial Times gazetesi, “Barış Temettüleri” ifadesini başlığa çıkarttığı başyazısında mutabakatın “en devrimci sonuçlarının Türkiye içinde görüleceği”ni savundu.

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times, Öcalan’ın “Şaşırtıcı biçimde kısa bir sürede şeytana benzetilen bir terörist olmaktan çıkıp Türkiye'nin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fiilen muhatabı haline geldiği”ne dikkat çekti.



'Kürtler, Erdoğan'ı destekleyecek'



Başyazısında her iki tarafın yürümesini samimi biçimde istediği bir mutabakat çerçevesinde “bir anayasa değişikliği ile Kürtlere kültürel ve siyasi haklar verilirken Kürt siyasilerinin de "Erdoğan’ın, kendisini hazırladığı görülen 'daha güçlü bir cumhurbaşkanlığı' hedefini destekleyecekleri”ni öne sürdü. (Financial Times'ın kullandığı "presidency" kavramı, cumhurbaşkanlığının yanı sıra başkanlık için de kullanılmaktadır - T24)

FT, barışmanın “en apaçık” yararının ekonomik olacağını belirttiği haberinde Türkiye’nin Kürtler ile iyi bir ilişkisinin, ülke sınırlarının ötesinde yankılanacağını, Ankara’nın bölgede sesini duyurma kabiliyetinin güçleneceğini kaydetti. Başyazında şöyle devam edildi:

“Öngörülen mutabakatın en devrimci sonuçları ise, yurt içinde görülür. Türk devletinin merkezileşmiş, etnik/milliyetçi doğasını zayıflatarak Türkiye’nin siyasi hayatının modernizasyonuna katkıda bulunur.”

Vatandaşlığı yeniden tanımlama planının da Türkiye’nin AB üyelik müzakerelerine yardımcı olacağını da savunan FT, Erdoğan'ın, kamuoyunun bu değişime hazır hale gelmesini sağlamak için çaba göstermesini ve dikkatinin “kişisel yükselme iddiaları" yüzünden dağılmamasını istedi.