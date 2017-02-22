HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Başbakan Binali Yıldırım’ın AKP grup toplantısında polemiklere neden olan 'bozkurt' selamını, “Ak kurtlarla bozkurtların dansından başka bir şey değil” sözleriyle değerlendirdi.

“Devlet, şu an Kürt sorununu çözmediği için çözülmeye başlamıştır. 15 Temmuz aslında budur; bunun ifadesidir" diyen Botan, “Kürtler direnmeseydi, Gülen ile AKP ittifakı çökmeyecekti” dedi.

Botan; iç tüzük, anayasa ve hukukun yok sayılarak partisinin eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşürüldüğünü ifade etti.

"Kürt hareketi bireylere endeskli değil"

Botan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Kürt hareketi öyle bireylere endeksli hareket olsaydı bugünlere gelemezdi. Kürt hareketinin geçmişine bir bakacaklar. HEP’i kapattıklarında DEP daha büyük bir güçle geldi. DEP kapatıldığında HADEP, DEHAP ve HDP'ye kadar geldi.

"Cemaatle kol kola girerek büyük kumpaslar kuruldu"

2009 yılından itibaren 2013 yılına kadar bize KCK operasyonları adı altında cemaatle kol kola girilerek bize büyük kumpaslar kuruldu. 2004 yerel seçimlerinde yani dışarıda bırakılan hiçbir yöneticimiz hatta sendika başkanları, kadınlardan üniversitelere kadar kimseyi dışarıda bırakmadılar 10 bin insan tutuklandı. 20 bin insan da gözaltına alındı ve belli sürelerle 5- 6 ay içeride tutuldu. Böylelikle 30 bin insandan söz ediyoruz. Sonuç ne oldu? 2014 yılında AKP bölgede hezimete uğradı. Bütün belediyeleri kaybetti.

"Kürtler direnmesiydi, Gülen-AKP ittifakı çökmeyecekti"

2015 Haziran seçimlerinde AKP, 13 yıllık iktidarını yitirdi. En önemlisi Kürtlerin demokratik direnci sonucu partilerinin hocası olan Gülen’le ittifakları çöktü. Kürtler direnmeseydi, Gülen ile AKP ittifakı çökmeyecekti.

"Gülen'le savaşa çıktılar"

KCK operasyonlarında istediklerini elde etmiş olsalardı, 2004 yerel ve 2015 genel seçimlerini alacaklardı. HDP barajın altında kalacaktı. Ama, Gülen’le bir yola çıktılar, bir savaşa çıktılar yenilince doğal olarak dağıldılar. Olay budur.

"Hukuku katledercesine..."

Biz Figen Yüksekdağ’ın böyle hukuku katledercesine Meclis iç tüzüğü, anayasa yok sayılarak yapılan teamüllere aykırı olarak bunu yapmaları bile ne kadar aciz ve çaresiz olduklarını gösteriyor. Eğer siyasi rakibiniz kendi gücüne inanıyorsa bu kadar kumpas yapmaz. Meydanlara, sokaklarda er meydanlarında adam gibi hesaplaşır sandıkta mahkûm eder.