'Kürtler de kırmızı çizgilerinden kurtulmalı'

Türkiye’nin önemli yazarlarından Oya Baydar, bugüne kadar tabu sayılan Kürt sorununun artık alenen tartışılabilmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Sorunun kalıcı çözümü Türk tarafının olduğu kadar Kürt tarafının da kendi saplantılı kırmızı çizgilerinden kurtulabilmesinden geçiyor" şeklinde konuştu.



'Hayal kırıklığı yaşamamızdan korkuyorum'

AKnews’in sorularını yanıtlayan Baydar, tüm önyargıların bir kenara bırakılabilmesi halinde gelişmelerin umut verici olduğunu belirterek, "Ama hayal kırıklıkları yaşamamızdan ve yaşatmamızdan korkuyorum" dedi.



Baydar, "Kürt tarafının da kendi saplantılı kırmızı çizgilerinden kurtulması" gereğine işaret ederek şunları söyledi:

"Sorunun kalıcı çözümü, Türk tarafının olduğu kadar Kürt tarafının da kendi saplantılı kırmızı çizgilerinden kurtulabilmesinden geçiyor. Öte yandan, her iki tarafta da bu savaşın maddi manevi rantından beslenen kesimler var. Bu ranttan ve varlık nedenleri saydıkları savaştan, silahtan vazgeçmeleri sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Kan ve savaştan beslenenlerin çözümü engellemeye yönelik provokasyonlarından endişe ediyorum."



'Hükümet nabız yoklaması yapıyor'

Oya Baydar, şu ana kadar, hükümetin bir nabız yoklaması yaptığını sandığını belirtirken, "Çocukları da terörle mücadele yasası kapsamına alan yasanın değiştirilmesi, koruculuk kurumunun lağvedilmesinin aşamalı bir plana bağlanması gibi, psikolojik ortamı hemen değiştirilebilecek görece daha kolay önlemler konusunda adım atılmadığı"na işaret ederek "O zaman insan acaba tepkiler karşısında geri çekilecekler mi kaygısına kapılıyor ki, daha önce AKP döneminde yaşadıklarımız bu kaygıları haklı kılıyor" dedi.

CHP veya kendilerine ulusalcı diyenleri sol saymaktan acilen vazgeçilmesi gerektiğini savunan Baydar, "Geleneksel solun milliyetçi damarı giderek ağır basıyor. Bu kesim, Kürt sorununun çözümünü baltalama çabalarında devletçi faşizan güçlerle, MHP ile yarışıyor" görüşünü öne sürdü.