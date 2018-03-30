Kürtler Camisi'nin adının Türkler Camisi yapıldığı haberi gerçek çıkmadı

Kilis kent merkezindeki Küçük Çarşı Sokağı’nda 17. yüzyılda inşa edilen "Kürtler Camisi"nin adının Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Türkler Camisi" olarak değiştirildiği yönünde, T24’ün de sitesinde yer verdiği haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Teyit.org’tan Ali Osman Arabacı’ya konuşan Kilis Müftüsü, haberlerde yer alan bilgilerin doğruyu yansıtmadığını belirterek, “Camii, 2016 yılında restore edilirken, biz de kayıtlara baktık ve caminin yıllardır Kürtler Camii şeklinde olduğunu fark ettik. Restorasyondan sonra her şeyin aslına uygun olması hususunda girişteki Türkler Camii tabelası da kaldırıldı ve cami yeniden tamamen Kürtler Camii oldu” derken; Doğan Haber Ajansı’na (DHA) konuşan mahalle sakinlerinden Fahri Kepekci de "Benim yaşım 80. Benim aklım yetti yeteli Kürtler Camisi olarak yer alıyor. İlk restore edildiğinde caminin tabelasının üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından 'Türkler Camisi' tabelası asıldı. Bir süre sonra da bu tabela kaldırıldı” ifadelerini kullandı. Kilis'teki caminin ismine dair tartışmalar üzerine teyit.org'ta yayınlanan haberin tam metni şöyle:

Camiinin girişindeki “Türkler Camii” yazan tabelanın 2015 yılından önce var olduğunu söylemek mümkün. Google Haritalar yardımıyla camiiye bakıldığında girişteki Türkler Camii Tabelası’nın 2015 yılında asılı olduğu fark edilebiliyor.

Camiinin girişindeki Türkler Camii yazan tabelanın, Hürriyet Gazetesi tarafından yapılan 14 Kasım 2015 tarihli bir haberde de yer aldığı görülebiliyor. Haberde restorasyon çalışmalarının 11 Temmuz 2016 tarihinde sona ereceği ifade ediliyor.

Restorasyon çalışmalarının bitmesinin arından, Kürtler Camii’nin girişindeki Türkler Camii yazan tabelanın kaldırıldığını söylemek mümkün. Milliyet Gazetesi’nin 30 Aralık 2016’da yaptığı bir haberde camiinin restorasyondan sonraki durumu incelenebiliyor. Fotoğraflar incelendiğinde Kürtler Camii’nin girişindeki Türkler Camii tabelasının olmadığı fark edilebiliyor. Karar Gazetesi’nin aynı tarihli bir haberinde de fotoğrafların kullanıldığını görmek mümkün.

Kilis Valiliği’nin resmi internet sitesindeki fotoğraflarda da Kürtler Camii’nin restorasyondan sonraki durumu hakkında bilgi edinilebiliyor. Valiliğin sitesinde yer alan fotoğraflarda camiinin girişinde herhangi bir şekilde Türkler Camii tabelasıyla karşılaşılmıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Abdurrahman Kurt da Twitter’dan camiinin fotoğraflarını paylaşarak böyle bir tabela olmadığını ifade etti.

Camiinin gündem olmasından sonra Kürtler Camii’ne giden TRT Kürdi’nin 30 Mart 2018 tarihinde çektiği görüntülerde iddia edildiği gibi bir tabela olmadığı görülebiliyor.

2017 yılında konuyla ilgili soru önergesi verilmişti

HDP Van Milletvekili Adem Geveri’nin konu hakkındaki 27 Aralık 2017 tarihli bir soru önergesine, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen cevapta da caminin faaliyetlerine “Kürtler Camii” adı altında devam ettiği ifade ediliyor.

Müftülük: “Restorasyondan sonra tabela kaldırıldı”

teyit.org’un görüştüğü Kilis Müftüsü ise camiye “Türkler Camii” şeklinde bir tabela asılmadığını belirterek şunları söyledi: