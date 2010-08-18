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'Kürtler benim kardeşlerimdir halkımdır' barışı getirir

Kapatılan DTP'nin eski başkanı Ahmet Türk, "Ramazan Ateşkesi" olarak ilan edilen eylemsizlik kararı ile referandum hakkında soruları yanıtladı.

18 Ağustos 2010 03:00

T24- Kapatılan DTP'nin eski başkanı Ahmet Türk, "Ramazan Ateşkesi" olarak ilan edilen eylemsizlik kararı ile referandum hakkında soruları yanıtladı.


Ahmet Türk, PKK'nın aldığı eylemsizlik kararının süreç için önemli olduğunu söyledi. Türk, tehlikeli bir sürece girmek üzereyken alınan kararın herkesin değerlendirme yapması için önemli olduğunu, operasyonlarla bir çözüme ulaşılamadığını söyledi. Ölüm görmek istemediğini belirten Türk, "Kürtler benim kardeşlerimdir, halkımdır" matığıyla yaklaşılırsa bu sürecin uzayacağını, barışı getirebileceğini söyledi.


Kürt sorunu için Türkiye'nin bir ara güce ihtiyacı olduğunu söyleyen Türk, tarafsız bir mekanizma tarafından kurulacak komisyonla sorunun çözülebileceğini, PKK'nın Türkiye'ye güvenmediğini ve silahı devlete bırakırım demeyeceğini açıkladı.


Başbaka Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginin de çok önemli olduğunu belirten Türk, sorunlara bakışın değişmesi gerektiğininin, yeni bir yaklaşımla demokratik adımlar atılacağının mitingte vurgulanmasını gerektiğini söyledi.

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