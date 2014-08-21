'Kürtler Batı'nın piyadelerine dönüştü'

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Irak’taki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tehdidine karşı Kürt peşmergelere yapmayı planladıkları silah yardımına ilişkin, “Prensipte imkanlarımız çerçevesinde silah ve cephane sunmaya hazırız” dedi. Alman medyası, yardımın ardından silahların ne olacağını tartışmaya başladı. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Irak’taki Kürtler’in ‘Batı'nın piyadelerine dönüşmüş’ durumda olduğunu yazdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre, Almanya’da yapılan son bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de katıldı. Dışişleri Bakanı Steinmeier, bölgeye yönelik tehditlerin sürekli arttığını buna kayıtsız kalamayacaklarını, uluslararası toplumun harekete geçmemesi halinde Ortadoğu'da bölgesel bir yangın tehdidi görüleceğini olası felakete Avrupa ve Almanya'da maruz kalacaklarını söyledi. Deutsche Welle, Federal Meclis’in konuyla ilgili bilgilendirileceğini ancak silah sevkiyatının mecliste oylamaya sunulmayacağını bildirdi. Yeşiller Partisi Meclis Grubu Başkanı Katrin Göring-Eckardt, “Federal hükümet ölümcül silahların sevkiyatını parlamento olmadan karara bağlayamaz” diye konuştu.

Gazetelerdeki yorumlar

Kölner Stadt Anzeiger, Almanya’nın silah yardımı ile tarihi bir karara imza attığını, bunun riskleri de beraberinde getireceğini vurgularken, silahların Kuzey Irak'a vardıktan sonra bunların ne olacağını hiç kimsenin kontrol edemeyeceğini vurgularken, “Tüm bu riskleri ortadan kaldırmanın tek yolu; Alman silahları, Alman askerlerinin elinde kalmalı. ‘Kürtleri bu savaşta barbarlığa karşı yalnız bırakmayız ve onlara silah desteği yaparız' tutumu anlaşılır olsa da yine de çok da gönüllü yapılan bir şey değil. Pis işleri başkalarına bırakıyoruz. Silah sevkiyatına ilişkin tüm argümanlar, Irak'a bir askeri müdahale düzenlemek için de öne sürülebilir. Bu talep zaten kısa bir süre içerisinde dile getirilecektir. Peki ya sonra?” diye yazdı.

Der Tagesspiegel ise, savunma ürünleri ticaretinde kötü ile iyi arasında net tanımlanmış bir sınır bulunmadığını, Almanya’nın, AB ve NATO'ya bağlı olduğunu anlatırken, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Irak’taki Kürtler’in ‘Batı'nın piyadelerine dönüşmüş’ durumda olduğunu yazdı. Gazete, “Her tür riske karşın, sadece gece dürbünleri ile değil, daha iyi bir silahlanma imkânı sağlanması doğru. Silah sevkiyatı yapanların hata işlediği yanılgısına kapılmak yanlış olurdu” diye ekledi.