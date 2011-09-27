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'Kürtler, artık PKK'ya karşı sesini yükseltiyor'

Siirt'te geçen hafta 4 genç kızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına kürt aydın Kemal Burkay tepki gösterdi.

27 Eylül 2011 03:00

T24 - Siirt'te geçen hafta 4 genç kızın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısına kürt aydın Kemal Burkay tepki gösterdi.



Zaman gazetesinden Gürkan Tuzlu'nun haberinde, yıllar sonra yurda dönen Kemal Burkay. Son dönemde yaşanan terör olayları, PKK'nın amacı, BDP'nin tavrı gibi pek çok konuda soruyu yanıtlayan Burkay, Siirt'te gerçekleştirilen saldırıya Kürt kamuoyundan yükselen tepkilerin önemli olduğunu vurguladı.

Saldırıların PKK'nın içindeki hangi kanat tarafından gerçekleştirildiğini tam olarak anlayamadığını söyleyen Burkay, "PKK içinde başka odaklar mı var? Kontrol edilemeyen kesimler mi var? Ama görünen o ki PKK bu eylemleri onaylıyor." şeklinde konuştu. 12 Haziran seçimlerinin ardından kamuoyunun demokratik bir anayasa için çaba sarf etmek, diyalog ortamını geliştirmek ve silahların tümden susmasına çabalamak beklentisi içinde olduğunu, ancak yaşananların tam tersi yönde seyrettiğini belirten Burkay şöyle konuştu: "Bu eylemler aynı zamanda yeni demokratik bir anayasa yapılmasını sabote ediyor. Bu eylemleri yapanların gerekçeleri ne olursa olsun, PKK'nın somutta işlevi budur. Bu olduğu zaman demokratik bir anayasa yapamazsınız."

Siirt'teki saldırı sonrası Kürt vatandaşların PKK için yaptığı eleştirilere işaret eden Kemal Burkay, şimdiye kadar Kürt kesiminden PKK'nın yaptıklarına karşı güçlü bir ses duyulmadığından yakınıldığını, ancak son olayla artık Kürt halkının da sessiz kalmadığını gösterdiğini söyledi.

Burkay, "Şimdi yavaş yavaş bu sesler duyuluyor ve yükseliyor. Dolayısıyla bu olumlu. Belli ki bir değişimin eşiğine geldik. Artık PKK da Kürtlerin adına yanlış yaparak onlara böyle istediği gibi her şeyi kabul ettiremeyecek. Yanlışlar yapıldığında Kürtlerin sesi daha çok yükselecek. Öyle olacak ki silahların susması da bir bakıma buna bağlı. Barışçıl çözümde mesafe kat etmemiz de buna bağlı." dedi.



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