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Ekonomi

Kurtlar Vadisi’nin sponsoru iflas erteleme istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İlçe belediyesinin verdiği kat yüksekliği sınırını yarıya indirmesi inşaat firmalarını iflasa sürükledi

17 Ocak 2013 16:56

Esenyurt'ta, geçen yıl değişen imar durumu yüzünden firmaların bir çoğu iflasın eşiğine geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İlçe belediyesinin verdiği kat yüksekliği sınırını yarıya indirmesi maketten dairelerin tamamını satan veya hesaplarını buna göre yapan firmaları zor duruma soktu.

Maketten konut satanlar arasında iflaslar başlarsa en fazla riskin Esenyurt’ta olduğu belirtiliyor. Bankaların kredi verdiği konutların tesliminde ise bir sıkıntı görünmüyor.

Zaman gazetesinden İbrahim Balta'nın haberine göre; 1.080 dairelik Esenyurt Filife projesini maketten satan Fiyapı, imar değişikliğinden sonra daire alamayanların parasını Kasım 2012’de iade edeceğini duyurmuştu. Ancak Fikret İnan’ın taahhüt ettiği bu tarihin üzerinden iki ay geçmesine rağmen paralar iade edilmediği gibi ilave para karşılığı başka projeden daire satmaya çalıştığı öne sürülüyor. Fiyapı hakkında iflas davası açan müşterilerin ise kafası karışık. Müşterilerin iflas talebine karşın Fiyapı iflas erteleme kararı aldı.

Zorda olan firmalardan biri de Esenyurt’ta Ukra City’yi maketten satışa çıkaran ve Kurtlar Vadisi (Pusu) dizisine sponsorluğuyla adını duyuran Ukra İnşaat. İmar durumu değişikliği bu şirketi de olumsuz etkiledi. Konutlarını zamanında teslim alamayan bazı müşteriler ve diğer alacaklılara karşı Ukra, 2012’nin son aylarında iflas erteleme talebiyle mahkemeye başvurdu. Bu talep üzerine mahkeme 28 Aralık’ta (iflas ertelemenin ön kararı hükmünde) ihtiyati tedbir kararı verdi. İflas erteleme talebinin ise 28 Şubat’ta yapılacak duruşmada ele alınmasını karara bağladı. Bu arada şirkete 2 kayyum da atadı. Bu kayyumlar denetmen olarak görev yapıyor. 28 Şubat tarihli duruşmada ihtiyati tedbir kararı mahkeme tarafından iflas ertelemeye dönüştürelecek ya da bu talep reddedilecek. Esenyurt’taki müşteriler iflas erteleme kararını genel olarak destekliyor. Eğer iflas erteleme kararı çıkarsa Ukra da Esenyurt’taki inşaatı tamamlayıp sahiplerine teslim etmeyi planlıyor. Esenyurt’taki süreç sebebiyle firma Ispartakule’deki yeni projesi Ukra Hayat Ispartakule’de de beklediği satış rakamına ulaşamadı. Şimdi Ukra’nın en büyük umudu Esenyurt’ta imar probleminin çözülmesi ve buradaki işlerini bitirip teslim ederek kendini düze çıkarabilme

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