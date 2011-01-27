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Dünya

KURTLAR VADİSİ'NE ALMANYA YASAĞI KALKTI BERLİN (A.A)

27 Ocak 2011 18:12

-KURTLAR VADİSİ'NE ALMANYA YASAĞI KALKTI BERLİN (A.A) - 27.01.2011 - Almanya'da gösterime girmesi durdurulan "Kurtlar Vadisi-Filistin" filmi, Alman Film Denetleme Kurulunun (FSK) bugün aldığı yeni bir kararla bu akşamdan itibaren gösterime girecek. Filmin Almanya'daki dağıtımını üstlenen Köln kentindeki Pera Film şirketinin Genel Müdürü Nermin Tutal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin gösterime sokulmasının önündeki sorunların ortadan kaldırıldığını belirterek, filmin bu akşamdan itibaren 18 yaş üzeri izleyiciler için ülke çapında gösterime gireceğini söyledi. Tutal, filmi seyretmek isteyen izleyicilerin yaş sınırının 16'ya düşürülmesi için bir talepte de bulunduklarını kaydetti. "Kurtlar Vadisi - Filistin" filminin gösterimi, daha önce FSK'nın aldığı bir karar üzerine durdurulmuştu.

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