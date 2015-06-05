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Kurtlar Vadisi'nde seçim öncesi 'anayasa görüşmesi'

'Milletimizin darbe anayasasıyla adım atacak gücü kalmadı'

05 Haziran 2015 18:27

Kurtlar Vadisi Pusu'nun yeni bölümünde Polat Alemdar'la Başbakan arasındaki yeni anayasa görüşmesi dikkat çekti.

Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Necati Şaşmaz, Çiğdem Batur, Ali Buhara Mete, Cahit Kayaoğlu, Erhan Ufak ve Gaye Gürsel'in rol aldığı dizinin 262. bölümünde, Polat Alemdar Leyla ile evlendi. Düğüne katılan Başbakan ile Polat arasındaki anayasa görüşmesi sahnesi bölüme damga vurdu.

Söz konusu sahnede, Başbakan, "Düğün için hediye seçecek vaktim olmadı, mazur görün" ifadelerini kullanıyor. Polat da "Estağfurullah. Milletçe alacağımız en güzel hediye, yeni 'Anayasa' olacaktır Sayın Başbakan'ım. Milletimizin darbe anayasasıyla adım atacak gücü kalmadı. Ülkeyi müreffeh ve demokratik yeni bir düzene taşıyacak yeni bir anayasa bekliyoruz" şeklinde karşılık veriyor. 

 

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