Kurtlar Vadisi holding oldu

Yayına girdiği 2003 yılından beri milyonlarca kişiyi bağımlısı haline getiren ‘Kurtlar Vadisi’, şimdi de holding kurdu!



Bir süredir inşaattan ormancılığa kadar geniş bir yelpazede işler kuran Kurtlar Vadisi ekibi, Pana Holding çatısı altında bir araya geldi...



Milliyet gazetesinin haberine göre, Pana Holding’in kurucuları arasında, dizide Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi’nin yapım şirketi Pana Film’in ortakları olan Şaşmaz’ın kardeşleri Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz, Kurtlar Vadisi senaristleri Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, yine yapımcılardan Mehmet Canpolat ile ünlü mizahçı Hasan Kaçan da yer alıyor.



İnşaat ve orman sektöründe



Kurtlar Vadisi ekibi, bir süredir dizi ve film yapımcılığı dışında işlerle de uğraşıyor. Raci Şaşmaz’ın Kurtlar Vadisi Irak filminin set dekoratörü Tekin Kama ile ortak olduğu Pana İnşaat adlı 2 milyon YTL sermayeli bir şirketi bulunuyor. Raci Şaşmaz, bir süre önce de kereste sektörüne adım atarak Pana Film’in ortaklarından Mehmet Canpolat ile birlikte 1 milyon YTL sermayeli ‘Nova Masif Ürünleri’ adlı şirketi kurmuştu.



Ancak Mehmet Canpolat’ın başkanı olduğu ‘Nova Orman Ürünleri’ adlı bir şirket zaten bulunuyordu. İki - üç nesildir ormancılık yapan ortakları bulunan bu şirket, Bolu Gerede’deki tesisinde Finlandiya teknolojisiyle keresteleri 212 dereceye kadar ısıtıyor. İşlemden geçen ahşap, mantar ve küfe karşı korunmuş hale geliyor.



Raci Şaşmaz’ın ‘Nova Masif’i, ‘Nova Orman Ürünleri’nin hammadde ihtiyacını karşılıyor. Bir süre sonra tomruk satın alarak kendi kerestesini üretmeye hazırlanan Nova Masif’in daha sonraki yıllarda mobilya üretmesi de gündeme gelecek.



