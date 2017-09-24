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Kurtlar, Derecik'te 20 keçiyi telef etti

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Derecik Beldesi'nde aç kalan kurtlar, gece küçükbaş hayvan sürüsüne saldırarak 20 keçiyi telef etti, birçok keçiyi de yaraladı

24 Eylül 2017 14:22

Abdullah KAYA/ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi\'nde aç kalan kurtlar, gece küçükbaş hayvan sürüsüne saldırarak 20 keçiyi telef etti, birçok keçiyi de yaraladı.
Şemdinli İlçesi\'ne bağlı Derecik Beldesi Omuru Köyü Akdemir Mezrası\'nda Musa Kaya\'ya ait küçübaş hayvan sürüsü dün akşam evin önünde köye inen aç kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda 20 keçi telef olurken, birçok keçi de yaralandı. Sabah namazına karktığı sırada  durumu fark eden küçükbaş hayvanların sahibi Musa Kaya, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kaya,tek geçim kaynağının bu olduğunu belirterek, yetkililerden yardım istedi.

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