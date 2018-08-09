'Kurtdereli Yağlı Güreşleri' UNESCO Dünya Mirasları listesine aday

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in merkez Karesi ilçesi kırsal Kurtdere Mahallesi’nde bu haftasonu 59’uncusu düzenlenecek olan Kurtdereli Yağlı Güreşleri, UNESCO Dünya Mirası listesi için aday gösterildi.

Karesi ilçesinde, 10-12 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek güreşlere, 80\'i başpehlivan olmak üzere bin 500\'e yakın pehlivan ve binlerce davetlinin katılması bekleniyor. Organizasyonun tanıtım toplantısı Kurtdere Mahallesi\'ndeki er meydanında yapıldı. Kurtdereli Yağlı Güreşleri Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen tanıtım toplantısına, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı Ak Partili Yücel Yılmaz, Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, güreş ağaları ve komite üyeleri katıldı.

İLKİ 1959 YILINDA YAPILDI

Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kurtdere güreşlerinin ilk defa 1959 yılında yapıldığını ve yapılan araştırmayla devletin resmi kayıtlarından ortaya çıkardıklarını söyledi. Güreşlerin UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için başvuruda bulunduklarını belirten Yücel Yılmaz, “Kurtdere güreşleri için dünya mirası olarak kaydedilmesi için UNESCO\'ya başvurduk. Ayrıca güreşlerin gelişmesi için çalıştaylar düzenledik. Cazgırlar, hakemler, güreş müzisyenleri, güreşçiler için çalışmalar yaptık. Hedefimiz Balıkesir\'i güreşin merkezi haline nasıl getirebiliriz? Daha kaliteli hale nasıl getirebiliriz? Gelecek nesillere soyut kültürel mirasımızı nasıl aktarabiliriz? Bunun sonucunda Balıkesir\'de Yağlı Güreşler Kentler Birliğini kurduk. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız bu birliğin başkanı\" dedi.

KAPALI GÜREŞ SALONU VE YAĞLI GÜREŞ MÜZESİ KURULACAK

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliği Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Balıkesir’in başpehlivanlar yetiştiren bir il olduğunu belirtti. Bu yılki güreşlere katılımın büyük olacağını söyleyen Kafaoğlu, “Kurtdere yağlı güreşlerinin Kırkpınar güreşlerinden bir eksiği kalmamıştır. Kurtdere güreşleri marka bir güreş alanı olmuştur. Kurtdere güreşlerine 80\'i başpehlivan, bin 500 güreşçi katılacaktır. Yağlı güreş müsabakalarının yapılacağı kapalı güreş salonu yapmak ve yanına yağlı güreş müzesi kurmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ve TGF Yağlı Güreş Asbaşkanı Mehmet Ayan ise çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantının ardından protokol üyeleri ve davetliler Kurtdere güreş alanını ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesispor adına güreşecek olan sporcular davul, zurna eşliğinde temsili olarak güreş müsabakası yaptı.

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