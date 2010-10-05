-KÜRTÇE'NİN ÖĞRETİLMESİ TOPLU SÖZLEŞMEDE DİYARBAKIR (A.A) - 05.10.2010 - Diyarbakır Sur Belediyesi ve Tüm Bel Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinde, çalışanlara ''farklı ve yerel dillerin öğretilmesi için belediye gerekli önlemleri alır'' kararı da yer aldı. Sur Belediyesi Başkanı Abdullah Demirbaş ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) Genel Başkanı Vicdan Baykara, belediye hizmet binasında düzenlenen törende, toplu iş sözleşmesi imzaladı. Baykara, törende yaptığı konuşmada, sözleşmenin sadece çalışanların cebine girecek para olarak algılanmaması, sözleşmenin kamu emekçilerinin yıllarca vermiş olduğu toplu sözleşme ve grev hakkı mücadelesine bir katkı olarak algılanması gerektiğini söyledi. Yıllarca alanlarda, sokaklarda, meydanlarda mücadele ettiklerini kaydeden Baykara, ''Gaz yedik. Yediğimiz her gaz bize bu masalarda sözleşme olarak geri döndü. Arkadaşlarımızın saçları çekildi. Çekilen her tel saç bize bu masalarda toplu sözleşme olarak geri döndü'' dedi. Demirbaş ise sözleşmenin yalnızca ekonomik kazanım değil, kadınlara yönelik ciddi kararlar da içerdiğini kaydederek, sözleşmede farklı dillerin birlikte kullanılmasının, personelin etkili hizmet etmesini içeren konuların yer aldığını bildirdi. Belediyede çalışan 41 memuru kapsayan ve sosyal haklara 270 lira zam yapılan sözleşmede yer alan bazı maddeler şunlar: ''Aile içi şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanların ailesinin şikayeti üzerine, mali ve sosyal yardımlardan elde ettiği kazançlar elinden alınarak eşine ödenir. -Belediye çalışanlarının bulundukları yerleşim alanında halka daha iyi hizmet sunmak, halkla etkin iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla belediye çalışanlarına farklı ve yerel dillerin öğretilmesi için belediye gerekli önlemleri alır. -8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar, 21 Mart Nevruz bayramında tüm çalışanlar ücretli izinli sayılacak.''