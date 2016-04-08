Kürtçe'den sonra Süryanice de tutanaklara 'X' olarak geçti!

TBMM Genel Kurulu’nda HDP milletvekilleri Erol Dora ve Mehmet Ali Aslan’ın konuşmalarında kullandıkları Süryanice ifadeler tutanaklar (X) olarak geçti. Genel Kurul’da daha önce de kullanılan tüm Kürtçe sözcükler (X) olarak geçmişti.

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Genel Kurul'un dünkü oturumunda Süryanilerin 6 bin yılın üzerindedir kutladığı Akitu Bayramını Türkçe ve Süryanice olarak kutladı. Ancak Meclis tutanaklarına Süryanice konuştuğu bölüm (X) olarak geçti. Bugünkü oturumda kürsüye gelen Mardin Milletvekili Erol Dora’nın 1 Nisan’ın, Asuri Süryani halkı için önemini anlatırken kullandığı, “Tam 6.766 yıl önceye dayanan Asur ve Babil kaynaklarına göre tarihte Mezopotamya olarak bilinen bölgenin organik kültüründe 1 Nisan günü, biz Süryanicede buna " sözleri (X) olarak girdi.

Dora’nın tutanaklara geçen konuşması şöyle.

"Anadolu'ya baktığımızda, Mezopotamya'da ta, milattan önceden günümüze kadar birçok medeniyet, kültür, farklı inançlar yaşamış olmasına rağmen bugün bu kültürlerden birçoğu, bu halklardan birçoğu maalesef Türkiye'de bitme aşamasına gelmiş bulunmaktadırlar. İşte, baktığımızda, 6.766 yıllık bir tarihe sahip olan Asuri Süryani halkının Türkiye'de nüfusu çok az bir sayıya inmiş bulunmaktadır. Bütün Türkiye genelinde -bugün tabii, elimizde istatistiki bir bilgi olmamasına karşın- 25 bin civarında bir nüfusun kalmış olduğunu görebiliyoruz.

"Tabii, bugün, aynı zamanda, 1 Nisan, Asuri Süryani halkının tarihten gelen, milattan önceye, tam 6.766 yıl önceye dayanan Asur ve Babil kaynaklarına göre tarihte Mezopotamya olarak bilinen bölgenin organik kültüründe 1 Nisan günü, biz Süryanicede buna "…"(x) diyoruz yani 1 Nisan, aynı zamanda, Bayram Bayramı'dır. Bu bayram, zamanında on iki gün sürermiş, tanrı ve tanrıçaları Tammuz ile İştar'ın aşkı bu bayrama eşlik ya da rehberlik edermiş, on iki gün boyunca büyük coşkularla barış, kardeşlik, dayanışma esas alınırken kırgınlıklar ve dargınlıklar gündeme dahi getirilmezmiş. İnsanlık tarihiyle en eskiden bu yana yaşıt olarak genel kabul gören 1 Nisan Bahar Bayramı hayatı, doğanın dirilişini, bolluğu, bereketi ve aynı zamanda özgürlüğü simgelemektedir. Dün bir CHP'li vekilimiz dedi ki: "Benim bir rüyam var." Benim de bir rüyam var, bir gün istiyorum ki bu coğrafyada, Mezopotamya'da, Anadolu'da, Trakya'da bütün halklar kendi özgürlükleriyle, ana kimlikleriyle, ana dilleriyle özgürce yaşayabilsinler. Asuri Süryanilerin birçoğu bugün maalesef Avustralya, Amerika, Avrupa'dan tutun diasporada yaşamaktadırlar. İşte bizim rüyamız, bir gün, dünyanın en önemli coğrafyalarından olan, 4 iklimin mevcut olduğu bu coğrafyada Türkiyeli bütün halklar, Türkler, Kürtler, Asuri Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Lazlar, Çerkezler, Araplar, Mahalmiler, Aleviler, Hristiyanlar, Müslümanlar, Ezidiler, herkes kendi kimliğiyle özgürce bu coğrafyada yaşasın. Bizim en büyük temennilerimizden birisi budur."