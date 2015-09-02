Kürtçe yazılı parti tabelası Yargıtay kararıyla iade edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe teşkilatına asılan Kürtçe tabelaya 2011 yılında savcılık kararıyla el konuldu. BDP'liler, Kürtçe'nin kullanılmasıyla birlikte mahkeme kararını temyize götürdü. Doğan Haber Ajansı'ndaki habere göre, Yargıtay temyiz başvurusunu incelerken tabelanın iade edilmesine karar verdi. Partililer tabelayı bugün adliyeden teslim aldı.

Parti yönetimi aldığı kararla BDP adını, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olarak adını değiştirdi. BDP Silopi ilçe teşkilatı parti binasına 2011 yılında Kürtçe "Partiya Aşitiye Demokrasi (PAD)" yazılı tabela astı.

Savcılık talimatıyla el konulan tabelaya ilişkin Silopi Sulh Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2011 tarihinde Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet edildiği gerekçesi ile tabelanın indirilmesine ve 3 bir lira para cezasına karar verdi. Kararın ardından tabela adli emanete alındı.

BDP'liler, Kürtçe'nin kullanılmaya başlaması üzerine mahkeme kararını temyize götürdü. Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi, tabelanın iade edilmesine karar verdi. Dönemin BDP Silopi İlçe Başkanı Bahattin Alkış, adliyeye giderek tabelayı aldı.

Alkış, şöyle dedi:

"2011 yılı Ocak ayında parti binamıza asılı bulunan Barış ve Demokrasi Partisi Kürtçe karşılığı olan Partiya Aşitiye Demokrasi (PAD) tabelası mahkeme kararı ile el konulmuş müsadere edilmişti. Temyiz başvurumuz Yargıtay tarafından kabul edildi. Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi, Kürtçe tabelanın suç olmadığını, Kürtçe dilinde her hangi bir sakınca bulmadığını beyan ederek, müsadere edilen tabelanın iade edilmesine karar vermişti. Biz de yaptığımız başvuru ile Kürtçe tabelamızı iade aldık. İnşallah bu tür girişimler çözüme ve barışa katkı sunarak ülkemizde akan kanın bir an önce sona ermesine vesile olur. Dileğimiz bu tür güzel şeylerin sürekli yaşanması. Böylesi tarihi bir süreçte bu tür şeylerin olması, bize barış için umut veriyor. Önümüzü aydınlatıyor. Barışa vesile olmasını diliyoruz."