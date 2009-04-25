Kürtçe seçim propagandasına soruşturma

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, yerel seçimlere yönelik propaganda sırasında Kürtçe konuştukları gerekçesiyle aralarında AKP Ağrı Milletvekili Cemal Kaya'nın da bulunduğu 11 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.



29 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle 19 Mart 2009 tarihinden itibaren başlayan seçim propagandası kapsamında yapılan mitinglerde, Demokrat Parti Diyadin İlçe Belediye Başkan adayı Rıfat Polat ile AKP Ağrı Milletvekili Cemal Kaya, AKP Diyadin Belediye Başkan

adayı Seyfettin Yaşlı, Anavatan Partisi adayı Yakup Yaşar, DSP adayı Hakan Çiftçi, DTP adayı Celal Tanrıverdi, DTP Parti meclis üyesi Orhan Artuç, Eski Ağrı Belediye Başkanı Hüseyin Yılmaz, Liberal Demokrat Parti adayı Seyithan Tanrıverdi, Halkın Yükseliş Partisi adayı Mehmet Ali Yenigün ve CHP adayı İsmail Polat'ın Kürtçe konuştuğu belirlendi.



Bu kişilerin 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 58. maddesine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle Diyadin Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. (aa)